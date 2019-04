Al Quartiere 4 un incontro per presentare il lavoro di Regione Toscana per chi è affetto da Sindrome Fibromialgica

Si è svolto grazie all'impegno dell'associazione Libellula Libera un evento per illustrare le buone pratiche della nostra regione, all'avanguardia in Italia per quanto riguarda questa patologia invalidante

Si è svolto nella sede del Quartiere 4, grazie all’interesse dimostrato dal presidente, il primo incontro per illustrare cosa sta facendo la Regione Toscana per chi è affetto da Sindrome fibromialgica. Organizzato dalla referente per la Toscana dell’Associazione nazionale Libellula Libera APS, Rosaria Mastronardo, l’evento è stato anche occasione per fare rete tra chi soffre di questa patologia cronica invalidante, per la quale la ricerca scientifica non ha ancora trovato una cura.

In particolare, Mastronardo ha spiegato l’importanza della recente risoluzione 235/2019 del Consiglio regionale, votata all’unanimità e frutto di un lungo e accurato lavoro della Commissione sanità, che ha portato la Toscana in prima linea in Italia per il riconoscimento della necessità di cure e assistenza per chi è affetto da questa sindrome.

Per vedere la discussione in Aula consiliare prima dell’approvazione > www.youtube.com/channel/UCAlfvcYNp36luWVF4OCU-ww?view_as=subscriber