Al Museo Novecento Ascanio Celestini intervistato da Stefano Fabbri

Firenze, 5 agosto 2022 – Nuovi appuntamenti d’autore per “Letteratura 1922-2022”, il progetto promosso dal Comune di Firenze e curato da Associazione Music Pool, in collaborazione con Fondazione Culturale Niels Stensen, che celebra sei grandi protagonisti della letteratura italiana del Novecento, accomunati dall’anno di nascita, il 1922: Luciano Bianciardi, Beppe Fenoglio, Raffaele La Capria, Giorgio Manganelli, Luigi Meneghello, Pier Paolo Pasolini.

Lunedì 8 agosto, alle ore 21.30, appuntamento alla Manifattura Tabacchi con la proiezione del film di Paolo Taviani Una questione privata (Italia, 2017), tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio, con Luca Marinelli nei panni del protagonista Milton. Pagine intense che raccontano la guerra partigiana nel periodo più tragico per l’Italia nella seconda guerra mondiale. Vicende personali che s’intrecciano alla ‘grande’ storia e che rendono Una questione privata, come ricordava Italo Calvino “il romanzo che tutti gli scrittori che avevano vissuto l'esperienza della Resistenza avevano sognato di scrivere, senza riuscirci”. La pellicola è l’ultima firmata e adattata dai fratelli Taviani, ma è diretta dal solo Paolo per i postumi di un incidente che hanno tenuto lontano dal set Vittorio.

Martedì 9 agosto riflettori puntati sul chiostro del Museo Novecento dove Ascanio Celestini è protagonista, con il giornalista Stefano Fabbri, di un dialogo a due voci dedicato a Pier Paolo Pasolini (ore 21.30). Un viaggio tra ricordi, testimonianze e riflessioni personali per continuare a raccontare una delle figure letterarie e artistiche di maggiore spessore dell’Italia del Novecento. Un omaggio che nasce dal profondo legame di Ascanio Celestini con il poeta friulano – da un intenso lavoro di ricerca di Celestini su documenti e testimonianze nasce lo spettacolo “Museo Pasolini”, attualmente in tour – pensato per regalare al pubblico fiorentino di “Letteratura 1922-2022” un intimo e originale ricordo di Pasolini attraverso le parole di uno dei rappresentanti più significativi del nuovo teatro di narrazione.

L’evento è in collaborazione con Museo Novecento e Associazione N.Arte.

E a seguire, un altro appuntamento da non mancare, la proiezione di “Centoventi contro Novecento”, la pellicola di Alessandro Scillitani e Alessandro Di Nuzzo che racconta la sfida calcistica tra le due troupe di “Novecento” e “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, impegnate in due set vicini. Una partita di calcio, di cui riportarono notizia solo le cronache locali, che si svolse nel marzo del 1975 nel campo di calcio della Cittadella di Parma, e che vide fronteggiarsi due grandi del cinema: Bernardo Bertolucci e Pier Paolo Pasolini.

Il progetto “Letteratura 1922-2022” è un programma di iniziative, tutte a ingresso gratuito, inserite nella programmazione dell’Estate Fiorentina 2022, che si dipana tra incontri letterari, proiezioni cinematografiche, concerti, performance artistiche, in un viaggio suggestivo tra diversi linguaggi contemporanei. Al progetto “Letteratura 1922-2022” hanno collaborato: Direzione Regionale Musei della Toscana, Educandato SS.

Annunziata Poggio Imperiale, Ad Arte srl, Museo del Novecento, Manifattura Tabacchi Firenze, Centro Servizi Anziani CSD Il Gignoro, Comune di Firenze - Biblioteca delle Oblate, Gabinetto “G.P. Vieusseux”, Teatro della Limonaia di Villa Strozzi, Cinema La Compagnia, Associazione La Chute, “Officina Teatro/Letteratura”, Scuola Normale Superiore, Accademia Mutamenti, Arca Azzurra, Compagnia Lombardi Tiezzi, I Sacchi di Sabbia, Fondazione Luciano Bianciardi, Fondazione Meneghello.