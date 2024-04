Agenzie Agi e Dire: battaglie fondamentali

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana sono convintamente schierati al fianco delle assemblee e dei Cdr delle agenzie Agi e Dire, impegnati in battaglie fondamentali.

L'Agi - dopo la trattativa che ha portato non pochi colleghi all'uscita anticipata e alla quale Ast ha avuto una parte assai attiva - è di nuovo in sciopero sulla vendita dell'agenzia e in difesa dei livelli occupazionali interni ma anche per il ruolo delle agenzie di stampa come fonte primaria di informazione, importantissimo nel quadro del composito sistema dei media italiani.

Riguardo alla Dire, Ast è stata e sarà costantemente ai tavoli di trattativa per garantire ai colleghi - costretti ancora allo sciopero - il ritrovamento di una normalità lavorativa, capace anche di superare le incertezze che gravano sulla redazione romana dopo le dolorose sospensioni del mese di gennaio.