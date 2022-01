Aeroporto di Pisa, dove parcheggiare facilmente

L'aeroporto di Pisa Galileo Galilei (codice IATA PSA) è lo scalo aeroportuale principale della Toscana. Situato nella località San Giusto, a pochi chilometri dal centro della città, è comodamente raggiungibile da Livorno, Lucca e Viareggio e permette ogni anno a milioni di turisti di raggiungere la zona delle Cinque Terre.

Inaugurato nel 1911, l'aeroporto di Pisa è insieme a quello di Firenze parte del sistema Toscana Aeroporti SpA . Lo scalo è stato aperto negli anni '90 alle compagnie aeree low-cost come Ryanair, accordo che ha permesso di arrivare negli ultimi anni a quasi 5 milioni di passeggeri ogni anno.

Se avete in programma di prendere un aereo in partenza dall'aeroporto di Pisa e dovete cercare parcheggio nelle vicinanze, potrete valutare diverse opzioni.

L'aeroporto di Pisa mette a disposizione diverse aree parcheggio per tutte le esigenze, ma diversi servizi di parking offrono anche altre opzioni, come il parcheggio con bus navetta allo scoperto e il parcheggio con valet direttamente al terminal.

Parcheggi dell'aeroporto di Pisa

Se volete sostare presso l'aeroporto di Pisa è importante prenotare online con dovuto anticipo il vostro posto dalla piattaforma dedicata. In questo modo potrete sapere in anticipo quando e dove parcheggiare senza paura di perdere il posto, soprattutto in alta stagione.

L'aeroporto di Pisa mette a disposizione ben quattro aree parcheggio aperte h24, mentre una quinta area (P6) è riservata invece agli autobus granturismo.

P1: Parcheggio Ovest

Il parcheggio P1 Ovest dell'aeroporto di Pisa, destinato alle soste lunghe, è un'area scoperta dalla capienza di 160 auto e dista solo 200 metri dal terminal passeggeri.

La tariffa oraria parte da 3€ all'ora per arrivare a 19€ al giorno.

P2: Multipiano

Il parcheggio P2 Multipiano dell'aeroporto di Pisa, destinato alle soste medie e lunghe, è un'area coperta situata di fronte all'Aerostazione, a pochi passi dalla Hall Partenze.

La tariffa oraria parte da 5€ all'ora per arrivare a 17€ al giorno e può essere addebitata sui sistemi Telepass.

P3: Sosta breve

Il parcheggio P3 dell'aeroporto di Pisa, destinato alle soste brevi, è un'area scoperta situata a pochi metri dai banchi check-in e dalla biglietteria.

Questa soluzione è perfetta per gli accompagnatori e per chi si deve fermare all'aeroporto per poche ore. La tariffa oraria parte da 3€ per 30 minuti per arrivare a 30€ al giorno.

P4: Sosta lunga

Il parcheggio P4 dell'aeroporto di Pisa, destinato alle soste lunghe, è un'area scoperta Low Cost situata a 900 metri dall'aeroporto e collegato tramite bus navetta dalle 4:30 del mattino fino all'ultimo volo della giornata.

Al momento il parcheggio P4 dell'aeroporto di Pisa è chiuso: quando in funzione, la tariffa diurna fissa è di 10€ al giorno, con possibilità di sconti per chi prenota online.

Parcheggiare fuori dall'aeroporto di Pisa

Se la vicinanza allo scalo non è la vostra priorità, ci sono diversi parcheggi dell’aeroporto di Pisa altrettanto economici e funzionali che vi permettono di parcheggiare la vostra vettura appena fuori dall'aeroporto di Pisa: