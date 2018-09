​Abusivismo nel centro di Firenze: sequestri della Polizia Municipale

Quasi 1.800 articoli confiscati dagli agenti del Reparto Antidegrado nel quadrilatero romano e piazzale Michelangelo

Continuano i controlli contro l’abusivismo commerciale della Polizia Municipale. Gli agenti del Reparto Antidegrado sono intervenuti in centro, in special modo nel quadrilatero romano, e al piazzale Michelangelo sequestrando 1.795 articoli.

Tra questi si segnalano i 150 oggetti tra bambole, vestiti, scarpe e suppellettili oltre che articoli elettronici confiscati dagli agenti in via Pietrapiana in prossimità di piazza dei Ciompi in una sorta di "mercatino” abusivo. Ulteriori 1.622 articoli sono stati sequestrati a venditori che si sono dati alla fuga abbandonando la merce (poster, letterine, braccialetti, foulard e articoli di telefonia, oltre a due borse contraffatte).

Nel corso dei controlli gli agenti in via Calimala hanno sequestrato a un 43enne italiano 23 bidoni utilizzati come tamburi: l’uomo è stato multato con un verbale da 100 euro per violazione al Regolamento degli Artisti di strada.