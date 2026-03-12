A Lucca una giornata di studi sul fumetto 'Tra memoria ed educazione'

Qualche anno fa, durante una visita guidata alla mostra a lui dedicata a Lucca Comics & Games, davanti a un incuriosito gruppo di alunne di una scuola elementare, Alfredo Castelli, l’indimenticabile creatore di Martin Mystère, ricordava come il 24 settembre 1966 la prima edizione lucchese del Salone Internazionale dei Comics si svolse proprio nel ridotto del Teatro del Giglio: “Eravamo pochi intimi”, diceva divertito il grande Alfredo.

Quel Salone internazionale per “pochi intimi”, come definito da Castelli, in una affascinante storia lunga 60 anni si è trasformato nel festival Lucca Comics & Games. Proprio per valorizzare le proprie radici, e guardare al futuro, Lucca Crea (società che organizza il festival) ha deciso di ripartire da lì, dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini dove tutto ebbe inizio, con un’intera giornata di riflessione e studi sul fumetto.

Since 1966: Back to the Theatre - Il Fumetto tra memoria ed educazione - questo il titolo del convegno - affronterà una riflessione sulla conservazione bibliografica e dimensione archivistica dei periodici e sulle collezioni, ripercorrendo le tappe fondamentali della storia del fumetto, anche a partire da Lucca, guardando alle sue prospettive future, soprattutto educative.

Il convegno è aperto a studiosi e studiose (del fumetto, dei linguaggi e delle arti visive), e pensato specificamente con uno sguardo agli insegnanti, che nel presente indagano questo medium per i propri percorsi didattici, e aperto anche al pubblico. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione su Eventbrite e in loco il giorno dell’evento (dalle ore 10).

L’evento si aprirà alle 11 con il saluto delle autorità, seguiranno gli intervento di Emanuele Vietina (direttore generale di Lucca Crea) ed Ennio Bilancini (professore di economia alla Scuola IMT Alti Studi). Tra i relatori e le relatrici, citiamo Luca Raffaelli (giornalista del quotidiano La Repubblica, scrittore e curatore, che parlerà dell’impatto del fumetto sui quotidiani italiani); Gianni Bono (editore e storico del fumetto, che interverrà sulla memoria della nona arte in 150 anni di stampa periodica); Giacomo Pacchioni (responsabile marketing di Poste Italiane, che approfondirà le intersezioni tra fumetto e filatelia); Yesim Tonga (ricercatrice alla Scuola IMT Alti Studi Lucca, che proporrà una riflessione critica su lavoro creativo e identità professionale nel fumetto nell’era della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale); Annalisa Rossi (soprintendente archivistica del Veneto e del Trentino-Alto Adige che si occuperà dell’ingresso e della conservazione di fondi fumettistici nelle strutture bibliotecarie).

L’autore Davide Barzi risponderà alla domanda “Come si evolve un’icona dei fumetti?”.

Il fumetto, negli ultimi anni, è diventato un nuovo strumento didattico ed educativo, sempre più utilizzato dai docenti come mezzo innovativo dalla grande valenza formativa. Cristiano Catalini, di LS Scuola, nel suo intervento racconterà come la nona arte sia riuscita a salire in cattedra come nuovo alleato degli insegnanti per l’apprendimento a ogni età, e profondo stimolo alla curiosità e all’attenzione degli studenti. Il ricercatore Giorgio Farabegoli ripercorrerá poi gli anni cruciali, tra il 1965 e il 1967, che hanno portato il Salone Internazionale dei Comics dalle atmosfere di Bordighera al centro storico di Lucca e le sue celebri Mura. Un momento, questo, fondamentale per riscoprire i pionieri e le intuizioni che hanno dato i natali a Lucca Comics & Games, diventato il festival di cultura pop più celebre d’Europa.

Il convegno è promosso da Lucca Crea, società che organizza Lucca Comics & Games e Lucca Collezionando, in collaborazione con la Scuola IMT Alti Studi, già Scientific Partner di Lucca Comics & Games, Teatro del Giglio Giacomo Puccini e If Edizioni, casa editrice che pubblica Fumo di China (storica e prestigiosa rivista di critica letteraria e del fumetto); con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione delle associazioni Lucca Gulp e Area Performance Onlus e dell’editore LS Scuola.

La giornata di studi, oltre a contribuire a una coscienza sulla valorizzazione, attualizzazione e conservazione della nona arte, sarà un sentito preludio a Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto, al gioco e ai mondi del fantastico, giunto alla 9° edizione, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo al Polo Fiere di Lucca, che ci accompagnerà nella marcia di avvicinamento alla 60esima edizione di Lucca Comics & Games.

“Caro Alfredo - saluta idealmente Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea - saremo forse pochi intimi anche stavolta, ma quest’anno ripartiremo anche di lì, pronti a studiare, capire e amare il fumetto… come ci hai insegnato tu, maestro”.