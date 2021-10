Viola contro Sarri senza Nico Gonzalez: ha il Covid

ph Acf Fiorentina

Tegola inattesa sulla Fiorentina: nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Nico Gonzalez che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la ASL competente.

Un vero peccato perché l'argentino domenica contro il Cagliari è apparso tra i viola più in forma e sarebbe probabilmente stato utilissimo contro la Lazio di Sarri.

Questi dunque i convocati per Lazio vs Fiorentina che si giocherà domani mercoledì 27 ottobre alle 20,45 a Roma:

1) AMRABAT Sofyan

2) BENASSI Marco

3) BIANCO Alessandro

4) BIRAGHI Cristiano

5) BONAVENTURA Giacomo

6) CALLEJÓN BUENO Josè Maria

7) CASTROVILLI Gaetano

8) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

9) DUNCAN Joseph Alfred

10) FOGLI Gabriele (P)

11) KOKORIN Aleksandr

12) MALEH Youssef

13) MARTINEZ QUARTA Lucas

14) MILENKOVIC Nikola

15) NASTASIĆ Matija

16) ODRIOZOLA ARZALLUS Álvaro

17) ROSATI Antonio (P)

18) SAPONARA Riccardo

19) SOTTIL Riccardo

20) TERRACCIANO Pietro (P)

21) TERZIC Aleksa

22) TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian

23) TOCI Eljon

24) VENUTI Lorenzo

25) VLAHOVIC Dusan