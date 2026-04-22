'Tuttotoscano', Gianmaria Vassallo a Fiesole

Un viaggio brillante e irriverente nell’immaginario della Toscana contemporanea, raccontato attraverso una miscela di monologhi, gag e canzoni originali che restituiscono un mondo moderno, vivace e irresistibilmente autoironico.

“Tuttotoscano” è il nuovo spettacolo di teatro-canzone che il “maledetto toscano” Gianmaria Vassallo presenta giovedì 23 e venerdì 24 aprile al Teatro di Fiesole (Firenze).Con il suo stile tagliente e insieme popolare, Vassallo porta in scena personaggi, luoghi comuni, contraddizioni e peculiarità del carattere toscano, trasformandoli in comicità intelligente e musica coinvolgente. “Tuttotoscano” è uno spettacolo che diverte, sorprende e, allo stesso tempo, offre uno sguardo affettuoso e sincero sulla cultura regionale e sulle sue sfumature più autentiche.Ritmo, ironia e canzoni fanno di “Tuttotoscano” un’esperienza unica, una produzione pensata per un pubblico ampio, dagli appassionati di teatro alla ricerca di contenuti originali agli spettatori che amano la comicità d’autore.

Inizio ore 21. I biglietti (posti numerati, 20 e 14 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804). Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno di 5 minuti a piedi dal teatro).La stagione 2025/2026 del Teatro di Fiesole è realizzata con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze.

Il Teatro di Fiesole è nato e opera grazie al sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli. Partner tecnico K-Array. Info, programma e prevendite sul sito www.teatrodifiesole.it.