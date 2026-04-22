Festa del Giaggiolo 2026, San Polo in Chianti è pronta

È lui, il giaggiolo, a dettare il tempo a San Polo in Chianti. Fiore fiero e profumato, simbolo della Toscana e anima di questa terra. Dal 30 aprile al 3 maggio, la sua patria lo celebra con una festa che ne racconta la grazia selvatica e la forza antica.

Il giaggiolo invade le strade, i racconti, i sapori. È nei convegni che ne svelano i segreti, nella musica che lo accompagna, nella tavola che lo onora, nei laboratori dove i bambini ne scoprono la magia.

Tutto, qui, parla di giaggiolo. Organizzata dal Comitato Turistico San Polo e dal Comune di Greve in Chianti, la manifestazione rende omaggio a una pianta che è più di un fiore: è identità, economia, memoria.

Il giaggiolo cresce tra vite e olivo, disegna il paesaggio, sostiene le famiglie. Aziende storiche ne custodiscono la tradizione, trasformando i suoi rizomi in oro profumato che il mondo invidia al Chianti.

È la festa di un fiore che è diventato paese, di un paese che non smette di credere nel suo fiore.

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026, San Polo in Chianti.

Info e programma: Comitato Turistico San Polo su Facebook e Instagram

http://www.ingreveinchianti.it