​Truffe ad anziani: il programma degli incontri con la Polizia Municipale

La Polizia Municipale incontra gli anziani per metterli in guardia dalla truffe

Continua il ciclo di incontri della Polizia Municipale con gli anziani per metterli in guardia dalla truffe. Dopo l’ultimo appuntamento di settembre in programma venerdì scorso al centro anziani Oberdan in via della Luna dove, sono stati organizzati incontri anche nel mese di ottobre.

Gli agenti illustrano alcuni semplici accorgimenti da adottare per evitare brutte sorprese in strada (per esempio come portare la borsa sul lato interno vicino al muro o non farsi distrarre da sconosciuti mentre si cammina etc.), in banca (meglio accreditare la pensione su conto corrente e domiciliare il pagamento delle bollette) ma anche in bici (non lasciare mai la borsa nel cestino della bicicletta anche mentre si pedala) o in bus (prestare particolare attenzione ai borseggiatori).

Ecco i prossimi incontri:

Quartiere 2

- 16 ottobre alle 16.30 presso il Centro per l’Età Libera “Parterre”, via del Ponte Rosso 2, tel. 055.579747

- 22 ottobre alle 17.15 presso il Centro per l’Età Libera “Bellariva”, lungarno Aldo Moro 12, tel.055.660400

Quartiere 4

- 18 ottobre alle 18.30 presso il Centro per l’Età Libera/Casa del Popolo “Mantignano-Ugnano”, via di Ugnano 69, tel. 055.7874572

- 29 ottobre alle 15.30 presso il Centro per l’Età Libera “Vivere in Libertà”, viuzzo delle Case Nuove 18/20, tel. 055.780076

Quartiere 5

- 19 ottobre alle 15.30 presso il Centro per l’Età Libera: “Novoli/Peretola/Quaracchi/Brozzi/Le Piagge”, viuzzo delle Calvane 13, tel. 055.2767031