Le e due semifinali dell’edizione 2019 del Calcio Storico il 15 e 16 giugno. La finale il 24 giugno

La prima partita è in programma sabato 15 giugno e vedrà opposti i Rossi di Santa Maria Novella contro i Verdi di San Giovanni. Nella seconda gara, domenica 16 giugno, scenderanno in campo i gli Azzurri di Santa Croce contro i Bianchi di Santo Spirito. La finale, tra le squadre vincenti, è in programma lunedì 24 giugno 2019.