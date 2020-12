Toscana Gialla dal 7 gennaio? Giani esorta a non abbassare la guardia

Covid, la nostra regione adesso è dodicesima come numerosità di casi e ha un tasso grezzo di mortalità sotto la media. Le aperture di grandi strutture di riferimento a Prato e a Lucca (oggi l'inaugurazione) sono importanti secondo i criteri adottati dal Governo

Oggi e domani ancora Zona Arancione in tutta Italia, poi sarà Zona Rossa il 31 dicembre, l'1, il 2 e il 3 gennaio, Arancione il 4 e poi ancora Rossa il 5 e 6 gennaio, Epifania. Poi, dal 7 gennaio, di che colore saranno le varie regioni?

La domanda è importante, anche economicamente. Il Governo potrebbe decidere il 4 gennaio, che sarà un lunedì? Vedremo.

Intanto la Toscana, che nelle settimane scorse si è sentita penalizzata dalle decisioni del Governo, pare avere i numeri per tornare gialla dal 7 gennaio.

Fare previsioni appare azzardato, ma il presidente Eugenio Giani ci conta molto anche se invita tutti a non abbassare la guardia. Stamani ha esortato i toscani a proseguire sulla strada intrapresa: "Continuiamo a igienizzare le mani, indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti: rendiamo la #ToscanasiCura", ha scritto sui social anticipando, come fa ormai da tempo, i principali dati del giorno.

Poi è arrivato il bollettino Covid giornaliero e anche in questo appaiono note confortanti:

"La Toscana si trova al 12° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 3.197 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 3.407 x100.000, dato di ieri)". Questo si legge, e poi: "Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 97,4 x100.000 residenti contro il 119,9 x100.000 della media italiana (11° regione)",

Questi dati, assieme ad altri più complessi, rendono l'idea di una Toscana passata da essere una delle poche Zone Rosse a configurarsi come una tra le realtà più virtuose d'Italia. E oggi sono stati inaugurati 150 nuovi posti Covid a Lucca, che vanno ad aggiungersi a quelli di Prato. Un punto in più per vedere la Toscana dal 7 gennaio in Zona Gialla, nuovi dati permettendo.

"In Toscana - ha detto oggi Giani - abbiamo voluto realizzare due nuove strutture di riferimento: una a Prato, inaugurata qualche settimana fa, ed una appunto a Lucca. Questi 150 posti di Campo di Marte oggi sono dunque per il Covid (erano stati concepiti quando avevamo il doppio dei ricoverati nei nostri ospedali) ma resteranno comunque sempre in funzione perché nel nuovo sistema sanitario abbiamo sempre più bisogno di posti letto”.

Questi nuovi posti per fronteggiare l'emergenza Covid sono senz'altro importanti secondo i criteri di scelta adottati dal Governo.