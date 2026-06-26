Torneo Berna 2026, ecco i quarti di finale

GALLUZZO (FIRENZE) – Si entra nel vivo al 6° Torneo Beach Volley Berna, nato in memoria di Ilaria Bernacchioni una giovane straordinaria scomparsa troppo presto.
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a sostegno di ATT – Associazione Tumori Toscana.
L’organizzazione si conferma impeccabile e il pubblico cresce di sera in sera, a testimoniare quanto questo torneo sia ormai un appuntamento fisso dell’estate al Galluzzo.
Approfondimenti
Dopo la fase a gironi, ecco le 8 squadre che staccano il pass per i Quarti di finale.
Girone A
1° Volley Ma Non Posso
2° Succo Di Frutta Per Tutti
Girone B
1° A.C. Caso
2° Maturati
Girone C
1° Sheriff Samba
2° Biblio
Girone D
1° Gli Ultimi Rimasti
2° BrufenH24
Il calendario della fase finale
Dopo i Quarti, il torneo entra nelle giornate decisive: semifinali venerdì 3 luglio, finali sabato 4 luglio.
Fuori dai giochi dopo la fase a gironi: Space Jammin, 27.05.1985, Last Minute Volley, S.J. And Friends, A.C. Picchia, Volley Una Billa, A.S. Dissociati e Cita.
Sempre presenti al campo di beach volley anche i genitori di Ilaria, Marco e Tiziana, che seguono ogni partita con la stessa passione e commozione della prima edizione.
In occasione della Finale del 4 luglio, grande cena (prenotazione 3334279423,).