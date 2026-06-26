Sport

Torneo Berna 2026, ecco i quarti di finale

I genitori di Ilaria, Marco e Tiziana, seguono ogni partita con la stessa passione e commozione della prima edizione

Antonio
Antonio Patruno
26 Giugno 2026 00:39
Torneo Berna 2026, ecco i quarti di finale

GALLUZZO (FIRENZE) – Si entra nel vivo al 6° Torneo Beach Volley Berna, nato in memoria di Ilaria Bernacchioni una giovane straordinaria scomparsa troppo presto.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a sostegno di ATT – Associazione Tumori Toscana.

L’organizzazione si conferma impeccabile e il pubblico cresce di sera in sera, a testimoniare quanto questo torneo sia ormai un appuntamento fisso dell’estate al Galluzzo.

Approfondimenti

Dopo la fase a gironi, ecco le 8 squadre che staccano il pass per i Quarti di finale. 

Girone A

1° Volley Ma Non Posso

2° Succo Di Frutta Per Tutti

Girone B

1° A.C. Caso

2° Maturati

Girone C

1° Sheriff Samba

2° Biblio

Girone D

1° Gli Ultimi Rimasti

2° BrufenH24

Il calendario della fase finale

Dopo i Quarti, il torneo entra nelle giornate decisive: semifinali venerdì 3 luglio, finali sabato 4 luglio.

Fuori dai giochi dopo la fase a gironi: Space Jammin, 27.05.1985, Last Minute Volley, S.J. And Friends, A.C. Picchia, Volley Una Billa, A.S. Dissociati e Cita.

Sempre presenti al campo di beach volley anche i genitori di Ilaria, Marco e Tiziana, che seguono ogni partita con la stessa passione e commozione della prima edizione.

In occasione della Finale del 4 luglio, grande cena (prenotazione 3334279423,).

Tag
In evidenza