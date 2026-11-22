Viviamo immersi in un presente iperaccelerato, attraversato da trasformazioni sistemiche che toccano ogni dimensione della nostra esistenza: dall'evoluzione tecnologica all'emergenza climatica, dal re-imagining del lavoro alla ridefinizione dei legami comunitari e identitari. La percezione diffusa è quella di un mondo che corre più veloce della nostra capacità individuale e collettiva di interpretarlo.

Di fronte a questa vertigine, la risposta istintiva è quasi sempre difensiva. Tendiamo a restringere il nostro campo visivo, a proteggere i confini di ciò che già conosciamo e a rimanere imprigionati nelle urgenze del quotidiano. In questo modo, finiamo per scambiare l'incertezza fisiologica del cambiamento con la paralisi e la fine di ogni prospettiva.

Ma cosa accade quando decidiamo di rompere questa postura difensiva? Come possiamo smettere di subire la realtà come semplici spettatori ed evolvere in agenti consapevoli del nostro futuro?

Da questa urgenza espressiva prende forma la quarta edizione di TEDx Bilancino Lake, che si terrà sabato 24 ottobre 2026 nella cornice storica del Palazzo dei Vicari a Scarperia. Il tema guida dell'iniziativa indica una traccia chiara e ambiziosa: "ORIZZONTI - Siamo possibilità".

Il nucleo concettuale dell'edizione 2026 muove da una rilettura semantica del concetto di orizzonte. Nel discorso pubblico contemporaneo, l'orizzonte viene troppo spesso percepito come un limite insuperabile o, al contrario, come un’illusione astratta e irraggiungibile. L'invito di TEDx Bilancino Lake è di ribaltare questa narrazione rinunciataria.

L'orizzonte non è una linea di arresto, ma una soglia dinamica; è il punto esatto in cui la nostra identità presente incontra il potenziale inespresso di ciò che potremmo diventare. L'incertezza dei tempi non cancella il futuro, ma ci impone la responsabilità morale di una scelta attiva.

"“Siamo possibilità” non è uno slogan motivazionale. È una responsabilità collettiva. Significa riconoscere che il futuro non è qualcosa che accade semplicemente altrove o domani, ma qualcosa che costruiamo ogni giorno attraverso le scelte che facciamo, le relazioni che coltiviamo, le idee che decidiamo di ascoltare e i mondi che abbiamo il coraggio di immaginare."

Questo cambio di paradigma solleva interrogativi non più rinviabili: quali nuovi modi di abitare, lavorare, innovare e stare insieme possiamo costruire? Quali possibilità stanno già emergendo intorno a noi, magari nel silenzio, e quali dobbiamo ancora avere il coraggio di scorgere?

Sussiste una narrazione dominante secondo cui l'innovazione, la vanguardia tecnologica e le grandi visioni di futuro debbano necessariamente nascere all'interno dei grandi hub metropolitani. L'esperienza di TEDx Bilancino Lake scardina questa convenzione centralista, dimostrando come la periferia geografica possa trasformarsi nel centro della riflessione contemporanea.

Se le metropoli soffrono spesso di un rumore di fondo che appiattisce il pensiero sul breve termine, un paesaggio come quello del Mugello — caratterizzato da spazi aperti, memoria storica e forti legami comunitari — offre il respiro cognitivo indispensabile per formulare visioni a lungo raggio. L'architettura rinascimentale del Palazzo dei Vicari a Scarperia non agisce da semplice fondale estetico, ma diventa essa stessa parte attiva del dialogo tra eredità culturale e innovazione futuribile.

Questa visione radicata ma estroversa trova pieno riscontro nella sinergia istituzionale del territorio: dalle amministrazioni comunali del Mugello fino alla Città Metropolitana di Firenze e a Confindustria Toscana Centro e Costa (passando per il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello), le istituzioni non si limitano ad apporre un timbro formale, ma dimostrano una responsabilità territoriale diffusa verso la circolazione delle idee.

A questo ecosistema si unisce una rete coesa di imprese del tessuto economico locale: dal Main Partner Gruppo Sodi a sostenitori chiave come Banca Mediolanum di Borgo San Lorenzo, Marketing Toys (Società Benefit) e La Marzocco. Il territorio cessa così di essere un mero contenitore geografico per affermarsi come laboratorio generativo di direzioni condivise.

Per decodificare la complessità del nostro tempo non bastano risposte iperspecialistiche o verticali. La comprensione del presente richiede un'ibridazione dei linguaggi, un'intersezione feconda tra discipline capaci di far dialogare la tecnologia con la ricerca interiore, la norma giuridica con l'esplorazione della natura.

Il panel degli otto speaker di questa edizione risponde precisamente a questo criterio di interdisciplinarità, articolandosi in tre aree metodologiche complementari:

Filosofia e Consapevolezza: Ilaria Camilletti (studentessa di filosofia e autrice), Barbara Dalle Pezze (filosofa, autrice e advisor) e Michele Bovo (insegnante di meditazione e fondatore di Of Breath & Mind).

(studentessa di filosofia e autrice), (filosofa, autrice e advisor) e (insegnante di meditazione e fondatore di Of Breath & Mind). Natura, Viaggio e Territorio: Francesco Tomè (runner, filmmaker e fondatore di Apuane Libere) e Sara Magro (giornalista di viaggi e ospitalità).

(runner, filmmaker e fondatore di Apuane Libere) e (giornalista di viaggi e ospitalità). Organizzazioni, Futuro e Diritto: Alessandro Guidi (consulente per l'evoluzione delle organizzazioni), Gianluca Gambatesa (consulente di strategia e futures thinking) e Alessio Baldi (avvocato e docente universitario).

Dalla convergenza tra la riflessione etica, il design organizzativo, la tutela del territorio e la speculazione giuridica emerge la matrice per interpretare i paradigmi che trasformeranno i prossimi anni.

Nelle architetture degli eventi culturali contemporanei, i momenti informali non costituiscono semplici pause riempitive, ma rappresentano l'infrastruttura relazionale in cui il contenuto teorico si trasforma in capitale sociale. È negli spazi intermedi che le visioni presentate dal palco colliding, generando nuove intuizioni impreviste.

Questa filosofia si riflette nella partnership con La Marzocco, icona fiorentina del design e dell'ingegneria artigianale fondata nel 1927 e leader globale nelle macchine da espresso di alta gamma. Collocata strategically tra le due sessioni di talk del pomeriggio, la coffee station curata dall'azienda insieme alla torrefazione toscana D612 trasformerà il coffee break e il networking in un vero e proprio rituale di connessione umana.

Il rito dell'espresso diventa così l'estensione naturale del tema dell'evento: uno spazio orizzontale, fluido e privo di gerarchie, dove speaker, professionisti e pubblico possono dialogare direttamente, traducendo i concetti in conversazioni reali.

L'appuntamento con la quarta edizione di TEDx Bilancino Lake è fissato per sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 15:00 alle 19:00, presso il Palazzo dei Vicari a Scarperia, con la conduzione di Carlo Ducci.

I biglietti sono acquistabili direttamente sulla piattaforma ufficiale Eventbrite (raggiungibile anche dal sito dell'evento) attraverso tre opzioni di partecipazione:

Student Ticket (€ 25,00): riservato agli studenti, garantisce l'accesso completo all'evento, il gadget ufficiale e l'ingresso alla sessione di coffee break.

riservato agli studenti, garantisce l'accesso completo all'evento, il gadget ufficiale e l'ingresso alla sessione di coffee break. Regular Ticket (€ 39,00): comprende l'ingresso completo a tutti i talk, il gadget ufficiale TEDx e l'accesso al coffee break di networking.

comprende l'ingresso completo a tutti i talk, il gadget ufficiale TEDx e l'accesso al coffee break di networking. TEDx Supporter (€ 95,00): pensato per chi desidera sostenere attivamente la community, include tutti i servizi del ticket Regular con l'aggiunta del posto riservato nelle prime 3 file.

Scegliere di partecipare a giornate come questa significa rifiutare la narrazione della rassegnazione e rivendicare il proprio ruolo nella costruzione della realtà che ci circonda. Il futuro non è una destinazione passiva che ci attende, ma uno spazio da progettare con lucidità e coraggio.

Quale possibilità non stai ancora avendo il coraggio di vedere nel tuo personalissimo orizzonte?