Stop pesticidi: assemblea pubblica al Cinema Odeon

Appuntamento venerdì 6 dicembre. Tra gli organizzatori i ragazzi del Fridays For Future

Venerdì 6 dicembre, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, il Cinema Odeon di Firenze ospiterà una grande assemblea pubblica sul tema dei pesticidi, dell’agricoltura industriale, e della gestione dei territori e delle loro risorse naturali. Questa iniziativa nasce dalla sinergia e la collaborazione tra diverse realtà: il nodo fiorentino di Genuino Clandestino (Comunità di Resistenza Contadina Jerome Laronze), il Comitato Mondeggi Bene Comune Fattoria senza Padroni, l’assemblea di Fridays for Future Firenze ed alcuni comitati di lotta territoriale, come l’Assemblea della Piana contro le nocività e il Comitato No Aeroporto.

La volontà condivisa dagli organizzatori è stata quella di mobilitarsi sul tema dei cambiamenti climatici e della crisi ecologica, partendo da uno dei settori che più incide sulla devastazione ambientale e sullo scompenso degli ecosistemi: l’agricoltura industriale, chimica e su larga scala, basata sulle monocolture e sulla dipendenza da prodotti tossici per la natura e per le persone.

All’assemblea del 6 dicembre interverranno:

• Mondeggi Bene Comune e Genuino Clandestino Firenze

• I ragazzi e le ragazze di Fridays for Future Firenze

• Patrizia Gentilini, oncologa, dell’associazione ISDE – medici per l’ambiente

• Tommaso Fattori, attivista e promotore di diverse iniziative in difesa dell’ambiente

• Navdanya International: associazione fondata da Vandana Shiva ed attiva nella promozione di alternative agroecologiche, nella lotta contro i monopoli delle sementi, l’agricoltura industriale e il cambiamento climatico

• Riccardo Bocci, direttore tecnico di RETE SEMI RURALI, associazione che lavora per la conservazione della biodiversità agricola