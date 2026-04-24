Sindacati: i Segretari di CGIL, CISL, UIL incontrano Giani

Firenze, 24.04.2026 - Questo pomeriggio, nella sede della Presidenza della Regione Toscana in Piazza Duomo a Firenze, i Segretari Generali di CGIL, CISL, UIL Rossano Rossi, Silvia Russo e Paolo Fantappiè hanno incontrato il Presidente della Regione Eugenio Giani.Tra gli argomenti dell’incontro le varie crisi industriali presenti sul territorio, le possibili ipotesi di reindustrializzazione, la situazione dell’occupazione, delle infrastrutture sul territorio e dello sviluppo della sanità di prossimità.

“È stato un incontro costruttivo - sostiene il Segretario Generale della CGIL Toscana Rossano Rossi - con il quale si è ribadita la volontà di lavorare insieme vista la gravità del contesto socioeconomico nazionale e internazionale, un contesto all’interno del quale nessuno può permettersi di affrontare le difficoltà da solo. E’ stato sottolineato poi il valore di un confronto stabile e continuativo tra sindacati e Regione, come elemento qualificante del metodo di lavoro, con l’obiettivo di affrontare in modo efficace le complesse sfide economiche e sociali del territorio.

Un confronto che si dovrà articolare a partire da tre grandi temi strategici: industria e manifattura, infrastrutture e sanità.”“L’aspetto più importante dell’incontro di oggi - dice la segretaria generale Cisl Toscana, Silvia Russo - è che Cgil, Cisl e Uil insieme hanno potuto incontrare il presidente Giani non solo per denunciare i problemi che riscontriamo e quello che non va ma, in uno spirito costruttivo e propositivo, indicare dei percorsi di sviluppo per il lavoro e per la Toscana, che possono essere imboccati e perseguiti, avendo come obiettivo la reindustrializzazione e il rilancio di tutte le attività produttive che caratterizzano la Toscana.

Per farlo occorre sinergie e tanto lavoro comune, che ci auguriamo possano ripartire dall’incontro di oggi con il presidente.”“Siamo soddisfatti per questo confronto, che valutiamo positivamente - commenta il Segretario Generale della UIL Toscana Paolo Fantappiè - in cui siamo entrati nel merito dei problemi che attanagliano la popolazione toscana: a maggior ragione in un momento storico come questo, in cui le lavoratrici ed i lavoratori sono sempre più in difficoltà a causa della crisi dei salari e di un’inflazione da profitto, è fondamentale lavorare in sinergia per trovare delle soluzioni percorribili.

Siamo fiduciosi che il percorso intrapreso come organizzazioni sindacali, al fianco delle istituzioni regionali, possa davvero portare ad un rilancio del mondo produttivo e ad aumentare la qualità dei posti di lavoro”