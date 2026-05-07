'Sempre Aperti a Donare' di McDonald’s e Casa Ronald McDonald's

Firenze, 7 maggio 2026 – La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva in provincia di Firenze, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Toscana donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile.

In provincia sono 130 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie. I ristoranti McDonald’s di Firenze in via Senese 172 e in piazza della Stazione e di Sesto Fiorentino in via Lucchese ang. via Pratese sono coinvolti da vicino nel progetto.

I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Provincia Romana dell'Ordine della Beata Maria Vergine della Mercede di Firenze, all’Associazione La Fonte Cercina di Sesto Fiorentino e alla Chiesa Cristiana Missionaria Assemblea di Dio di Firenze. Le donazioni in provincia di Firenze, dove McDonald’s conta 13 ristoranti, sono parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS nata durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza.

Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 5 edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 1 milione di pasti caldi in tutta Italia. Sempre aperti a donare è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese.