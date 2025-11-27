Sciopero giornalisti 28 novembre, la vicinanza di Rossano Rossi (Cgil)

Firenze, 27-11-2025 - “La Cgil Toscana esprime piena vicinanza e sostegno allo sciopero proclamato dalla Fnsi per la giornata di domani venerdì 28 ottobre, così come al presidio regionale indetto a Firenze da Ast. Il mancato rinnovo del contratto nazionale dei giornalisti, scaduto ormai da molti anni, sommato alla precarietà del settore, è un fatto grave che indebolisce non solo la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’informazione, ma l’intero sistema democratico del Paese”: lo dichiara Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana, sottolineando come “in una fase storica in cui l’informazione libera, autonoma e di qualità è determinante per la tenuta democratica, è inaccettabile che a chi ogni giorno garantisce questo servizio pubblico essenziale vengano negati diritti e tutele. Servono il rinnovo del Contratto nazionale, la stabilizzazione dei precari, dignità per chi collabora”.

“Precarietà, tagli, concentrazioni editoriali e nuove tecnologie - continua Rossi - stanno trasformando profondamente il lavoro giornalistico. Queste sfide non possono ricadere sui lavoratori, senza investimenti e senza un quadro contrattuale adeguato a garantire dignità, sicurezza e futuro professionale”.

“Difendere i diritti dei giornalisti - conclude Rossi - significa difendere il diritto di tutte e tutti a un’informazione libera, pluralista e indipendente”.