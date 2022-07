I saldi estivi tornano sui valori del 2019

Ai giovani e alle famiglie piacciono i saldi. Dopo l’inizio horror dei saldi estivi degli ultimi due anni, fortemente condizionati dall’onda lunga delle restrizioni Covid, quest’anno, in una situazione di (quasi) ritrovata normalità, il primo giorno dei saldi sembra confermare un trend in linea con gli anni antecedenti la pandemia.

Questo vale soprattutto per l’area Unesco di Firenze, con il “ritrovato” turismo interno ed internazionale a spingere lo shopping della moda, un po’ meno per il restante territorio della città metropolitana che, come sempre, soffre, nel primo giorno di saldi, il “fuggi fuggi” verso le località di mare.

“Ecco perché sarà necessario, soprattutto per tali realtà del commercio, attendere qualche giorno prima di una seria valutazione sull’andamento delle vendite. - commenta Enzo Nigi, presidente Fismo Confesercenti Firenze - Fa comunque ben sperare il ritorno alla vita sociale e di aggregazione, ivi compresi matrimoni e cerimonie, che potrebbero dare una spinta propulsiva allo shopping delle prossime settimane”.

Approfondimenti Al via i saldi in Toscana dal 2 luglio

E’ la fotografia della molte persone in attesa, questa mattina 2 luglio, dell’apertura del Centro Commerciale I GIGLI per l’avvio dei saldi estivi. Famiglie e giovani hanno atteso le ore 9 per entrare nei punti vendita con gli annunci degli sconti dal 50% al 70%. Occasioni di acquisto per tutti i gusti e per tutte le età sia nelle medie superfici come Primark, Zara, H&M, OVS che negli altri store.

Tra i settori più gettonati da ragazzi e famiglie: calzature, moda giovane, abbigliamento, ma anche gioielli dove in alcuni casi, sono previsti sconti dal 20% al 70%. Bene anche il settore food con proposte destinate a qualsiasi fascia d’età. E tra un acquisto e l’altro, i visitatori possono scegliere tra le gustosità dei numerosi ristoranti del Centro Commerciale, per degustare sfiziosi menù tipici, golosità da fast-food, classiche pizze oppure piatti etnici dal sapore messicano nel nuovissimo Calavera. La corsa ai saldi continua, nei prossimi giorni al Centro Commerciale ci saranno sorprese per i visitatori con alcune operazioni commerciali legate alla carta regalo Gigli GiftCard da spendere in tutti i negozi dei Gigli e sorprese nel settore della ristorazione.

Le alte temperature hanno suggerito a molti di anticipare lo shopping al Valdichiana Village per approfittare dei saldi estivi negli oltre 130 punti vendita del centro. “Abbiamo registrato un buon numero di visitatori fin dal mattino con un flusso che poi è stato costante per l’intera prima giornata”. Un entusiasmo che, ormai possiamo dirlo, “segna definitivamente la ripresa già iniziata nei mesi scorsi e che ci pone sui valori del 2019”, dichiarano dalla Direzione del Village.

Si respira un clima disteso a Foiano della Chiana, in uno dei cinque centri Land of Fashion che da nord a sud compongono il network di outlet riconosciuto come player di riferimento, tanto che anche durante la fase più critica degli ultimi anni, è stata consolidata la fase espansiva, coronata dalla sottoscrizione di nuovi importanti accordi che hanno portato all’ulteriore rafforzamento dell’offerta commerciale. ”La dimostrazione è il new opening di Med Store, Apple reseller, al quale seguiranno altri nuovi ingressi. Insomma, non ci siamo mai fermati”.

Tra i numerosi visitatori del Village nel primo giorno dei saldi, anche tanti turisti, la cui provenienza non è più solo dalle regioni limitrofe, anzi, “torniamo a registrare la presenza di olandesi, tedeschi, francesi, belgi, austriaci, elvetici e anche statunitensi. In base alle nostre osservazioni sul comportamento d’acquisto, possiamo definirli maggiormente consapevoli: la visita al Village è finalizzata, hanno ben chiare le necessità e una propensione alla spesa superiore rispetto al passato”.

Un’azienda che conferma la sua solidità e la capacità di rigenerarsi e rinnovarsi, sia nell’offerta commerciale che nell’ambiente, in un continuo miglioramento anche a livello di restyling: “Abbiamo effettuato numerosi interventi, portando il Village ad essere vissuto come vera e propria “destinazione”, anche grazie all’offerta food, al livello dei servizi e alla piacevolezza generale dell’ambiente”.

Sta per riaffacciarsi anche la stagione degli eventi, che porterà al Valdichiana Village ospiti di livello assoluto: “Abbiamo già ricominciato ad offrire ai clienti momenti di intrattenimento, svago e cultura – anticipa il center anager Riccardo Lucchetti – declinando le nostre proposte alle tendenze più attuali, calibrando gli eventi su scelte più intimiste ed emozionali. Va in questa direzione “Parole e musica”, il nuovo format che porterà al Village due grandi artisti del calibro di J-Ax e Raf, che si racconteranno in una lunga intervista in Piazza Maggiore rispettivamente il 30 luglio e il 6 agosto, regalando anche la versione unplugged di alcuni loro più grandi successi”.