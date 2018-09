Sabato 29 settembre a Sesto Fiorentino la tredicesima edizione della Giornata della Protezione Civile

Dalle 9 alle 19 tante attività per bambini e ragazzi, momenti formativi per adulti e occasioni per informarsi sul complesso mondo della protezione civile

In un periodo in cui la Protezione civile è al centro delle vicende più o meno drammatiche e a pochi giorni dal rogo che ha devastato il Monte Serra in provincia di Pisa, il sistema comunale di Protezione civile di Sesto Fiorentino scende in piazza con dimostrazioni pratiche, esercitazioni e giochi per bambini sui rischi e su come affrontarli.

Sabato 29 settembre, in piazza Vittorio Veneto davanti al Palazzo comunale, nel Comune di Sesto Fiorentino sarà possibile incontrare tutti gli enti e le associazioni che compongono l’ampio sistema di protezione civile, in una giornata ricca di eventi, spettacolo e dimostrazioni sorprendenti.

Moltissime le novità e le anteprime che caratterizzeranno questa nuova edizione. I bambini saranno coinvolti, da professionisti delle attività ludiche, in giochi di società e collaborazione per entrare nello spirito di protezione civile, per esempio sarà possibile cimentarsi in una escape room: un gioco a tempo in cui è fondamentale risolvere rapidamente enigmi e quesiti di protezione civile per salire di livello e sbloccare l’uscita per vincere. Contemporaneamente sarà possibile scalare un albero e attraversare un ponte tibetano, tutto in sicurezza grazie al CAI e all’Associazione Nazionale Alpini.

Per chi volesse approfondire tematiche particolari e di attualità, saranno decine le postazioni di enti e associazioni, tra cui la Polizia postale per bullismo e crimini informatici, esercitarsi nella disostruzione pediatrica o nelle manovre salvavita o, ancora, recarsi presso l’Ordine degli architetti che lancerà in anteprima nazionale la giornata della prevenzione sismica, con la possibilità di ottenere informazioni dettagliate sul bonus sisma (detrazioni fino all’85% per chi decidesse di adeguare sismicamente la propria abitazione) e prenotare una visita tecnica totalmente gratuita direttamente a domicilio, svolta da professionisti iscritti all’albo degli ingegneri e architetti.

La giornata è caratterizzata da esercitazioni e dimostrazioni pratiche per grandi e piccini con interventi delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco in scenari emergenziali che coinvolgono tutta la piazza. Sono previste dimostrazioni di unità cinofile dell’Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, uso delle motoseghe come strumento essenziale alla lotta agli incendi boschivi a cura degli operai forestali, montaggio tende da campo della Croce Rossa e della Misericordia, simulazioni di anti incendio boschivo dell’associazione La Racchetta e molte altre dimostrazioni pratiche.

Quest’anno lo scenario più complesso riguarderà i rischi connessi a grandi affollamenti di pubblico e, a un anno dall’entrata in vigore della direttiva del Viminale (detta “Gabrielli”) sulle misure di sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, con una simulazione di incidente durante un concerto con scenario realistico e rigorosamente in diretta. Una vera band musicale si esibirà in un concerto ma sarà bruscamente interrotto da un incendio e tanto fumo che faranno scattare il piano di sicurezza e la relativa evacuazione del pubblico.

La giornata nasce, oltre un decennio fa, come conclusione del ciclo di lezioni annuale che il servizio comunale di protezione civile svolge in tutte le scuole di Sesto Fiorentino. Non manca, infatti, la parte iniziale di saluti delle autorità e la consegna degli attestati a centinaia di bambini che hanno seguito le lezioni sulla protezione civile durante tutto l’anno scolastico passato. Si tratta di un progetto condiviso con la Prefettura di Firenze, articolato in decine di lezioni specifiche, svolte da specialisti dei vari settori, per sviluppare negli alunni la conoscenza dei rischi presenti sul territorio e le conseguenti azioni da svolgere per garantire la propria e l’altrui sicurezza, seguite da esercitazioni pratiche esterne al plesso scolastico. Ogni anno, nella sola Sesto Fiorentino, l’ufficio di Protezione civile comunale forma oltre 2000 studenti.

Come ogni anno parteciperanno tantissimi enti: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Carabinieri forestali, Vigili del fuoco, Regione Toscana, Polizia idraulica, Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, Polizia municipale e naturalmente il servizio di Protezione civile comunale di Sesto Fiorentino, quale soggetto organizzatore. Altrettante sono le associazioni di volontariato coinvolte: Misericordie, La Racchetta, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Alpini, CAI, Associazione Radioamatori Italiani, Croce Rossa, NOPC, AGePro, e molti altri. Parteciperanno anche professionisti come Collegio dei geometri e Ordine degli architetti.

L’evento può essere rivisto sui canali social della Protezione civile del Comune di Sesto Fiorentino (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Canale Telegram) e sarà possibile condividere foto e video attraverso l’hashtag #PCSesto.