'Rifiuti, il sistema Peccioli un modello di gestione efficiente'

Roma, 8 gen. – "A fine anni Novanta, nel cuore della Toscana ottusa, un Sindaco di sinistra eccezionalmente lungimirante e logico ha saputo trasformare un problema, come quello delle troppe discariche non più idonee, in opportunità, realizzando il primo impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti. Ecco la nuova storia di Peccioli: un'esperienza esemplare di successo oggetto di studi nazionali e internazionali; ne è nato un vero polo integrato, con una spiccata vocazione ambientale e sociale, per la gestione dei rifiuti e la produzione di energia rinnovabili diventando un punto di riferimento fondamentale per la progettualità, innovazione, sviluppo e per l'economia circolare.

È un modello diverso e migliore, rispetto a una Toscana ostaggio di no e veti ideologici – una Toscana in cui ancora i rifiuti vanno sottoterra o vengono spediti altrove, con costi esorbitanti, in barba ai dettami green –, quello messo in pratica a Peccioli, nella provincia di Pisa, dove il rifiuto smette di essere rifiuto e diventa opportunità, fonte anche bellezza, nuovo capitale economico e ambientale. Una gestione responsabile dei rifiuti, una vera economia circolare, ricadute sull'ambiente e benefici per la comunità, a partire dall'energia: ecco cosa ho potuto toccare con mano.

L'auspicio è che un modello positivo, come quello di Peccioli, possa essere replicato altrove, in Toscana e in Italia: è la strada corretta e presto lo presenterò alla Camera dei Deputati per dare impulso ad altri amministratori concreti e visionari. Non c'è bisogno di replicare modelli ottimali esteri, l'alternativa a un futuro di discariche colme e di bollette salate ce l'abbiamo in casa e questo modello è Peccioli, che dovrebbe essere la base del piano toscano dei rifiuti e non restare un caso isolato, per quanto rimarchevole.

I territori, tutti, devono raggiungere, con responsabilità, pragmatismo e scienza, un grado di autonomia e autosufficienza maggiore nella gestione dei rifiuti, che possono e devono essere veramente nuova linfa per dare più servizi a prezzi inferiori con la partecipazione attiva delle persone. Anche la multiutility Alia Plures dovrebbe prendere esempio e, invece di investire un impianti fuori regione, dovrebbe investire sui territori toscani per dare vita a tanti "sistemi-Peccioli" creando un microcosmo virtuoso, esemplare, efficiente e moderno".

Lo afferma, in una nota, l'On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, a margine di una visita all'impianto.