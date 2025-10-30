Premio giornalistico dedicato a Giovanni Spadolini

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, la Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, in collaborazione con la Banca Cambiano 1884, segnalano la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del Premio Giornalistico “Giovanni Spadolini giornalista e politico”, dedicato ai giovani professionisti dell’informazione under 35.L’appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 16,30, nella sede di Firenze della Banca Cambiano, in Viale Antonio Gramsci 34.L’iniziativa, promossa in occasione del centenario della nascita di Giovanni Spadolini, vuole rendere omaggio alla figura dello statista, storico e giornalista che ha segnato profondamente la vita civile, politica e culturale del Paese.Nel corso della cerimonia saranno premiati i vincitori dell’edizione 2025 del concorso nazionale, promosso in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti.Saranno presenti i membri della Giuria del premio: Carlo Bartoli, Presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti; Giampaolo Marchini, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana; Marcello Mancini, Presidente del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti, Cosimo Ceccuti, e Francesco Bosio, Direttore generale della Banca Cambiano 1884, sponsor unico dell’iniziativa.