Premiati i balconi fioriti più belli di Firenze

Si è svolta questa mattina a Villa Bardini la premiazione del Concorso “Fiori a Fiorenza”, organizzato dalla Società Toscana di Orticultura,patrocinato dal Comune di Firenze e sostenuto dalla Fondazione CR Firenze

Alla presenza di Alberto Giuntoli, Presidente della Società Toscana Orticultura, di Cecilia del Re, Assessora all’Ambiente del Comune di Firenze eAlessandra Bandini della Fondazione CR Firenze, nonché dei presidenti di quartiere a di alcuni esponenti della giuria tecnica, sono stati premiati i10 migliori balconi in fiore della città di Firenze, suddivisi in 2 vincitori per ciascun quartiere della Città di Firenze.

La valutazione sugli addobbi è stata espressa da una giuria mista, tecnica e popolare.

Il Presidente Alberto Giuntoli ha commentato: ”Siamo davvero molto felici per la numerosa partecipazione a questa iniziativa dei cittadini fiorentini, i quali seppure con piccoli interventi hanno contribuito alla bellezza e alla vivibilità della nostra città. Mai sottovalutare il potere positivo di una singola pianta!”.

“Prima della pandemia avevamo lanciato il concorso dei balconi fioriti – ha detto l'assessore all'Ambiente Cecilia Del Re –, non potendo ancora sapere che proprio i balconi delle nostre case sarebbero diventati di lì a poco protagonisti dei successivi mesi primaverili e del lockdown: dagli applausi per gli infermieri ai canti patriottici sono stati per molti il luogo di comunicazione con il mondo esterno. Come assessorato all'Ambiente, avevamo promosso questa iniziativa per sensibilizzare sull'importanza del verde in città, della tutela dell'ambiente e della biodiversità. Le tante foto arrivate raccontano allora anche come questi spazi siano stati vissuti nella speciale primavera trascorsa, mostrando uno spaccato di centinaia di case fiorentine e di altrettanti cittadini che anche in questo periodo si sono dedicati alla cura dei propri balconi e terrazzi, testimoniando così il loro personale impegno personale a fare la propria parte per l’ambiente e per la bellezza della città. Per questo, ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato”.