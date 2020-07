Posteggiatore abusivo pizzicato in piazza Savonarola

Per l’uomo scattate una denuncia e una multa da parte della Polizia municipale

Continuano i controlli della Polizia Municipale contro i parcheggiatori abusivi. Ieri pomeriggio l’ultimo intervento. Intorno alle 15 agenti del Reparto Antidegrado hanno colto sul fatto un uomo che chiedeva denaro al conducente di un veicolo per la sosta negli spazi regolamentati dalla zcs (strisce blu) in piazza Savonarola.

Privo di documenti, è stato sottoposto a fotosegnalamento: è risultato 29enne cittadino senegalese. Per lui è scattata la denuncia per violazione delle norme sull’immigrazione e multato per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore (sanzione da 771 euro).

I controlli della Polizia Municipale proseguiranno nelle zone più frequentate dai posteggiatori abusivi anche con agenti in borghese.