Più auto, più incidenti: occhio agli autovelox

Sicurezza stradale, a Firenze riprendono a pieno regime controlli della Polizia Municipale. Particolare attenzione al rispetto dei limiti di velocità

Con la riapertura progressiva delle attività anche la circolazione sulle strade cittadine ha ripreso vigore, assestandosi su circa il 70% dei veicoli in transito rispetto alla situazione pre Covid-19. E con l’aumento del traffico sono tornati anche gli incidenti.

Per questo riprendono a pieno regime i controlli sulla sicurezza stradale che nelle ultime settimane erano stati ridotti sia per il minor numero di veicoli in circolazione sia per l’impiego di molti agenti di Polizia Municipale nell’emergenza Covid-19.

Da questa settimana quindi le pattuglie effettueranno controlli mirati in particolare sul rispetto dei limiti di velocità e delle norme di comportamento.