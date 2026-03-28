Pisa: aggressione agli studenti di Azione Universitaria

Firenze, 28 marzo 2026 - Un'aggressione ha avuto luogo ieri sera a Pisa ai danni di un gruppo di studenti di Azione Universitaria durante un aperitivo in una piazza di norma frequentata da giovani. Un’aggressione proseguita con quella che, da quanto si apprende, è stata una vera e propria spedizione punitiva per le vie del centro.

"Come deputato toscano e capogruppo di FDI in Commissione Istruzione e Università, esprimo la mia più ferma condanna per la grave aggressione avvenuta ieri sera a Pisa ai danni degli studenti di Azione Universitaria, colpevoli unicamente di aver organizzato un momento conviviale e pubblico. Quanto accaduto rappresenta, a Pisa ed in Toscana, solo l'ultimo di una ormai troppo lunga serie di episodi inaccettabili di intolleranza e violenza politica che nulla ha a che vedere con il confronto democratico.

È estremamente preoccupante che un gruppo organizzato abbia potuto intimidire, minacciare e aggredire dei giovani che avevano ed hanno tutto il diritto di organizzare un evento, quando e dove vogliono. Invitiamo tutti a non sottovalutare questi segnali preoccupanti che potrebbero portare a una escalation con conseguenze ben più gravi. Confido che le autorità competenti facciano piena luce su quanto accaduto e che tutti i responsabili vengano rapidamente identificati e perseguiti. In uno Stato di diritto non può esistere alcuna giustificazione per la violenza politica, qualunque sia la matrice ideologica che però anche nel caso di ieri é sempre la stessa, quella dell'estrema sinistra spesso coccolata da forze politiche parlamentari.

La libertà di espressione e di associazione deve essere tutelata sempre, senza cedimenti" dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Alessandro Amorese.

“Questa escalation di violenza è inaccettabile, e i giovani responsabili, sedicenti antifascisti, organizzati per colpire in modo mirato, auspichiamo che siano presto identificati e che ricevano una punizione esemplare. Fratelli d'Italia presenterà un’interrogazione parlamentare per avere chiarezza su fatti che solo grazie all’impegno degli agenti di polizia e dei carabinieri intervenuti non sono sfociati in qualcosa di ben peggiore. Massima solidarietà a Matteo Latrofa, a Matteo Becherini e a tutti gli studenti di Azione Universitaria Pisa” nota il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti.

"Confidando che tutti i responsabili siano identificati e fermati, condanniamo con forza azioni simili, portate a termine da chi, evidentemente, ha interesse ad alimentare un clima di odio e di violenza. Quest’ultimo episodio, purtroppo non isolato, è specchio di quella proverbiale tolleranza di una certa sinistra che, a parole, professa il confronto di idee ma, nei fatti, accetta in modo lassista le azioni di coloro che provano a reprimere, con la violenza, la libertà di chi non la pensa allo stesso modo. Non ci riusciranno” scrive il senatore e capogruppo della commissione Istruzione e Università di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.

"La sinistra e gli anarchici assaltano un bar perché presenti ragazzi di destra. Un agguato vergognoso accaduto ieri nel centro storico di Pisa: vittima un gruppo di giovani di Azione universitaria che stavano tranquillamente consumando un aperitivo e sono stati presi di mira in modo ignobile e vile da un centinaio di antifascisti di sinistra, centri sociali e anarchici. Solo l'intervento pronto da parte delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze fisiche. Solidarietà ai ragazzi di Azione universitaria colpiti da questo inaccettabile attacco.

Ciò che è accaduto è gravissimo e riporta ai tempi bui: i giovani non avevano bandiere né simboli politici e l'idea che a delle persone non sia consentito di ritrovarsi serenamente in luoghi pubblici è inquietante. Adesso aspettiamo la condanna netta ai violenti e la solidarietà ai ragazzi di Azione Universitaria da parte di Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni. Sinistra e 5 stelle smettano di soffiare sul fuoco con irresponsabilità e mero cinismo partitico" afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

“Condanno con fermezza l’aggressione subita ieri sera a Pisa da un gruppo di studenti di Azione Universitaria mentre si trovavano a trascorrere un aperitivo in una piazza del centro normalmente frequentata da molti giovani. Da quanto si apprende, l’episodio sarebbe poi proseguito con una vera e propria spedizione punitiva per le vie della città, segno di un clima di violenza politica che non può essere in alcun modo tollerato. È inaccettabile che nel 2026 ci siano ancora gruppi organizzati che, dietro l’etichetta dei cosiddetti antifascisti, pensano di poter intimidire e colpire dei ragazzi semplicemente per le loro idee politiche.

Auspico che i responsabili vengano identificati al più presto e che nei loro confronti siano presi provvedimenti severi. Un ringraziamento va alle forze dell’ordine, polizia e carabinieri, il cui intervento ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. A Matteo Latrofa, a Matteo Becherini e a tutti gli studenti di Azione Universitaria Pisa va la mia piena solidarietà e vicinanza” dichiara in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Francesco Torselli.