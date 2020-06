Piogge e temporali forti, codice giallo fino alle 20

Prolungamento deciso dalla Sala operativa unificata della Regione Toscana

Viene prolungato fino alle 20 di stasera, lunedì 8 giugno, il codice giallo per pioggia e temporali sulle zone interne orientali e meridionali della Toscana.

La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso il bollettino di criticità in seguito al perdurare della perturbazione che nel pomeriggio di oggi, lunedì, porterà possibilità di precipitazioni sparse nelle zone interne a prevalente carattere di rovescio o temporale sparsi in particolare aree meridionali ed orientali dove potranno risultare localmente forti.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Su Firenze, in particolare: confermato, dal Centro funzionale regionale, il codice giallo a Firenze per la possibilità di forti temporali (e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua secondari) con particolare riferimento al pomeriggio di oggi. Il bollettino di valutazione delle criticità vale per la zona che comprende sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Sono possibili temporali anche intensi associati a colpi di vento. L'allerta, in corso, terminerà alle 20 di oggi.