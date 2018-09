Piano antidroga nelle scuole: arresti anche in provincia di Firenze

Prefetto Lega: “L’obiettivo è quello di proteggere i nostri ragazzi”

Saranno rafforzati i controlli antidroga fuori dagli istituti scolastici medi e superiori di Firenze e provincia.

Lo ha deciso il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza riunito ieri a Palazzo Medici Riccardi nel quadro delle iniziative varate con la circolare del Viminale “Scuole Sicure”, che si prefigge di promuovere un’azione a tutto campo, organica e coordinata, per proteggere gli adolescenti dai pericoli ai quali sono più esposti. All’incontro, presieduto dal prefetto Laura Lega, hanno partecipato i vertici provinciali delle forze di polizia, la città metropolitana, il comune di Firenze e l’ufficio scolastico provinciale. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare il traffico di stupefacenti, con personale sia in divisa che in borghese, eventualmente con l’ausilio di unità cinofile. “Vogliamo rendere la vita difficile agli spacciatori, spiega Lega, con azioni mirate e sinergiche davanti alle scuole”. Il piano parte in forma sperimentale, com’è nelle intenzioni della circolare ministeriale, per poi mettere a punto un programma che definisca dettagliatamente tipologia, modalità e tempi delle attività, nonché i plessi da monitorare maggiormente. “I nostri interventi – conclude il prefetto, puntano a una rinnovata azione di lotta contro un fenomeno che, proprio all’inizio della stagione scolastica, richiede maggiori livelli di attenzione”.

Oggi, appresa la notizia della vasta operazione dei carabinieri contro il traffico di stupefacenti che ha portato ad eseguire arresti anche nella provincia di Firenze, il prefetto ha voluto congratularsi con l’Arma. “E’ stato assestato un altro duro colpo agli spacciatori grazie ad una preziosa attività investigativa, ha detto Lega, che conferma impegno e professionalità”.