Parco delle Cascine: ancora droga tra le siepi

Nascondigli scoperti dal cane anti droga della Polizia Municipale

Piper, il cane antidroga in forza alla Polizia Municipale, nel corso di alcuni controlli nel Parco delle Cascine ha fiutato in lontananza la presenza di stupefacenti.

Si è diretta con l’agente che l’accompagna fino alle siepi di delimitazione della sede tranviaria con viale Lincoln e tra le fronde ha scovato 30 grammi tra hashish e marijuana suddivisi in diversi involucri avvolti nel cellophane.

Si tratta dell’ennesimo rinvenimento da parte di Piper: dall’inizio del “servizio” con la Polizia Municipale ha già permesso il sequestro di 527 grammi di droga.