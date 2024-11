Ospedale di Torregalli, nuovi spazi per l'allergologia

Firenze – Si è spostata al primo piano, nel Padiglione Amerigo Vespucci, l'Allergologia Immunologia Clinica dell'ospedale San Giovanni di Dio comunemente conosciuto come Torregalli. Il trasferimento era atteso da tempo per poter offrire ai pazienti ambienti più spaziosi e confortevoli di quelli posti al sesto piano dell’ospedale dove da anni operava la struttura. Soprattutto per quei pazienti con reazioni allergiche più gravi per i quali un ambiente sanitario più adeguato anche solo negli spazi, rappresenta un valore aggiunto.

La direttrice di Allergologia Immunologia Clinica Firenze-Empoli, Donatella Macchia, proprio oggi, in occasione della giornata Mondiale dell’Anafilassi indetta dall'European Academy Allergy and clinical Immunology scientific committee (EAACI), ha organizzato un incontro per mostrare la nuova sede. Iniziativa voluta dalle organizzazioni scientifiche per sottolineare l'impatto mondiale del problema che in Italia interessa circa il 2% delle persone. Sono stati coinvolti i geometri, gli ingegneri, gli operatori tecnici, i medici e tutto il personale sanitario, oltre naturalmente al direttore dell’ospedale Simone Naldini e al direttore del Dipartimento Multimensionale a cui afferisce la struttura di Allergologia, Enrico Benvenuti.

Gli utenti potranno sempre effettuare l'accettazione presso gli sportelli Cup al piano terra dell’ospedale, per poi proseguire al primo piano tramite scala B o ascensore numero 5. Gli appuntamenti di secondo livello saranno dati presso l’Accoglienza dell’Allergologia Immunologia Clinica al primo piano.

Per informazioni sarà possibile contattare l'Accoglienza dell'Allergologia Immunologia Clinica al numero telefonico 055 69 32 304, oppure tramite mail al seguente indirizzo: allergologia@uslcentro.toscana.it.