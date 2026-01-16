Omaggio a Lucio Dalla

Da “Come è profondo il mare” a “L’anno che verrà”, da “Caruso” a “4 marzo 1943”.

Lucio Dalla, ovviamente. Dopo il trionfale tour che ha emozionato oltre 15.000 spettatori, approda giovedì 29 gennaio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze "La sera dei miracoli", lo spettacolo tributo al grande cantautore scomparso. A trasportare il pubblico attraverso le note e la storia dell'indimenticato Lucio sarà Lorenzo Campani, già interprete di Quasimodo e Clopin nel musical "Notre Dame de Paris", accompagnato dalla sua band.I biglietti – posti numerati da 23 a 36,80 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101), su www.bitconcerti.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804).

892.101), su www.bitconcerti.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). “La sera dei miracoli” attinge al miglior repertorio di Lucio Dalla, senza tralasciare perle meno conosciute. Cuore pulsante del live è la voce potente di Lorenzo Campani, che oltre ad aver partecipato al musical di Riccardo Cocciante vanta collaborazioni con artisti del calibro di Ligabue e Vasco Rossi, a conferma di una versatilità e una presenza scenica eccezionali.Ad affiancarlo sul palco è una band di prim’ordine che allinea Luigi Buggio alle tastiere e alla direzione artistica, Marco Vattovani alla batteria, Alessandro Leonzini al basso, Marco Locatelli e Ivan Geronazzo alle chitarre.

Lo spettacolo è impreziosito da una scenografia suggestiva e da un avvincente show di luci. Lucio Dalla è stato un cantautore, musicista e attore di straordinario talento. Con le sue canzoni, caratterizzate da testi poetici e melodie avvolgenti, ha raccontato storie di vita quotidiana e temi universali, conquistando il cuore di diverse generazioni. Con successi come "Futura", "Attenti al lupo" e "Piazza Grande" ha saputo innovare e sperimentare, lasciando un'eredità musicale inestimabile che continua a ispirare artisti e appassionati di musica in tutto il mondo; brani sempre attuali e commoventi, che ora avremo modo di riascoltare dal vivo in un evento imperdibile."La sera dei miracoli – Omaggio a Lucio Dalla" è prodotto da Good Vibrations Entertainment.

Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze
Info tel. 055.6504112
Biglietti Firenze: Primo settore 36,80 euro, Secondo settore 29,90 euro, Terzo settore 23 euro

Persone con disabilità: È necessario acquistare un biglietto specifico con il quale si potrà accedere con un accompagnatore gratuito, se la percentuale di invalidità è di almeno il 75%. I biglietti sono reperibili esclusivamente nei punti Box Office Toscana - www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804