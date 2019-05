Olio in carreggiata sul Viadotto dell’Indiano, traffico in tilt

La sostanza è fuoriuscita da una tanica persa da un mezzo in transito all’altezza dell’autovelox.

Traffico difficile stamani nella zona nord della città a causa della presenza di olio su una carreggiata del Viadotto dell'Indiano. Un mezzo in transito ha infatti perso una tanica di lubrificante all’altezza dell’autovelox in direzione Ponte a Greve. Il contenitore si è aperto e il lubrificante è finito sulla carreggiata. La Polizia Municipale, avvisata della situazione, ha mandato sul posto una pattuglia e chiamato Alia per la pulizia della strada. Per consentire le operazioni di bonifica, prima delle 8, è stata chiusa una corsia con pesanti risentimenti alla circolazione non solo in direzione Ponte a Greve ma anche in ingresso città per i veicoli provenienti dall’Autostrada del Sole e dalla Firenze Mare. La carreggiata è tornata pienamente transitabile intorno alle 8.30 ma i rallentamenti sono continuati, anche nella zona di viale Guidoni-viale XI Agosto-viale Luder. La viabilità è tornata nella norma intorno alle 9.50.