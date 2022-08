Nuova guida dedicata a Prato illustrata con disegni di studenti

"Prato. Itinerari e storie di pietra, d'acqua e di tessuto" è un libro molto particolare. Scritto da Valerio Corvisieri, è uscito da poco per i tipi di ali&no editrice nella originale collana " I fuori guida".

Illustrato con bellissimi disegni a china realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Bernardino di Betto di Perugia, questo libro racconta la città toscana attraverso l'occhio privilegiato del viandante, di colui che si muove con curiosità tra le vie della città come i viaggiatori del Gran Tour attenti ai segni, architettonici e non, che ogni luogo rileva attraverso la sua architettura, i monumenti, le leggende e le tradizioni.Ricco di storia e d'arte, il centro storico di Prato è un esagono racchiuso dalle alte mura trecentesche.

L'invito è a osservare sia i monumenti e l'insigne storia artistica, sia i segni, visibili e invisibili, spesso conservati nella memoria di chi ancora ricorda.Nei cinque itinerari proposti dall'autore, che si spingono talora oltre la cerchia antica, si scopriranno trame e identità cittadine legate alla pietra, all'acqua e al tessuto, tre filoni che caratterizzano Prato, a partire da fonti storiche e letterarie, con un occhio attento alle tradizioni ma anche ai segni della contemporaneità.Un percorso a piedi ricco di curiosità, personaggi storici meno noti e particolari "fuori guida" per scoprire da veri viaggiatori l'anima del distretto tessile più famoso d'Italia, in una lettura colta e godibile sia dagli abitanti che dai visitatori.L'AUTORE*Valerio Corvisieri è nato a Roma, ma vive in Toscana da vent'anni.

E' laureato in lettere e svolge la professione di guida turistica a Firenze e Arezzo. Storico free lance, è autore di diversi saggi e articoli, tra cui i più importanti "Gli Spagnoli e Perugia. Storia di una famiglia di imprenditori del Novecento (Perugia, ali&no, 2010), "Vita di un manager al servizio del bene comune". Marcello Rodinò di Miglione (Napoli, Grimaldi, 2006), e "Luisa Spagnoli" (Perugia, ali&no,2017).La sua guida "Arezzo. Su e giù per il ventaglio di pietra (Perugia, ali&no, 2011) ha ottenuto una menzione speciale al Premio Tagete.E' un collaboratore del Dizionario Biografico degli Italiani, per il quale ha già redatto sette voci.

Autore di scritti umoristici e appassionato di teatro, si è diplomato alla Libera Accademia di Arezzo ed ha composto diversi testi, tra cui monologhi e commedie; alcuni di questi hanno ottenuto premi e riconoscimento in concorsi nazionali, come la Medaglia di Bronzo al XXXII Premio Firenze nel 2014e il primo premio sezione video per attori alla III edizione del concorso "La Riviera dei Monologhi" di Bordighera nel 2017.