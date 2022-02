Multe stradali: il 30% delle amministrazioni locali non rendiconta

“Sicuramente ci sono anche altre priorità, ma siamo sempre in attesa di ricevere dal Governo i dati completi sui proventi delle multe degli enti locali”: questo il testo del tweet rilanciato oggi da Simone Baldelli, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e componente della commissione trasporti, commentando i dati emersi nel corso della puntata odierna di “Mi manda Raitre”, alla quale ha preso parte anche il viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, sul tema delle mancate rendicontazioni dei proventi delle multe ordinarie e con autovelox da parte degli enti locali.

Il 30,9% delle amministrazioni locali italiane nel 2021 non ha trasmesso entro i termini i dati sulla rendicontazione delle multe stradali, nonostante la legge imponga a ciascun ente di consegnare al governo entro il 31 maggio di ogni anno una relazione telematica sugli introiti delle multe dell'anno precedente, anche quelle elevate tramite autovelox.

Dai dati forniti alla redazione dal Ministero dell'Interno ed emersi nel corso della puntata, i risultati migliori si registrano in Toscana, dove solo il 7,6% delle amministrazioni sarebbe inadempiente (21 su 273), mentre quelle della Valle d’Aosta risulterebbero le peggiori, con ben 48 amministrazioni su 74 (il 64,8%) che non avrebbero presentato la documentazione entro la data prevista.

Le amministrazioni provinciali senza rendiconto sarebbero ben 25, di cui 21 al sud e 4 al nord, mentre sul fronte delle 14 città metropolitane ben 5 (Genova, Napoli, Messina, Catania e Palermo) risulterebbero inadempienti.

“Firenze si conferma ancora una volta una città 'multificio', dove l’Amministrazione comunale fa cassa sulla pelle dei cittadini. I dati della Fondazione Openpolis certificano che il capoluogo toscano è primo in Italia per numero e importo di contravvenzioni: 138 euro pro capite, il triplo di Roma, dove ogni residente paga 49 euro di multe annuali. Sono numeri inaccettabili, e in continuo aumento negli anni, già nel 2019 Firenze era prima in questa speciale classifica, con 129 euro di esborso per cittadino". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Il fatto che i cittadini paghino multe per la sosta è indice che in questa città mancano i parcheggi – denuncia Stella – e il Comune ha colpe evidenti, essendosi rifiutato di portare avanti i progetti per i maxi parcheggi interrati in centro. Questa amministrazione comunale, come quelle che l'hanno preceduta, tutte a guida Pd non a caso, fa cassa tartassando i cittadini. Lo dimostra il fatto che nel 2018 in bilancio c'erano 66 milioni di euro da multe, ora per il 2022 ne sono stati preventivati 86,5 milioni, un aumento di 20 milioni di euro. E' semplicemente scandaloso".