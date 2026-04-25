MIDA90: stamani la partenza alla Fortezza da Basso

Fotografie di Ruby Hernandez

Firenze, 25 aprile 2026. Partenzacon il vento in poppa di MIDA90, la Mostra Internazionale dell’Artigianato giunta alla sua 90esima edizione con i visitatori che fin dalle prima ore di apertura si sono messi in coda nel piazzale antistante la Fortezza e hanno affollato i padiglioni, mostre e laboratori alestita in fiera.

Alla cerimonia inaugurale a fianco del presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, hanno preso parte la sindaca di Firenze, Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti, Andrea Cavani, referente delle Case del Made in Italy del MIMIT a Firenze e in Toscana, il presidente di CNA nazionale, Dario Costantini, il vicepresidente di Confartigianato nazionale, Tommaso Grassi Nesi e Elisa Guidi, coordinatrice di Artex e art director di MIDA90.

Fotografie di Ruby Hernandez

“Il 2026 sarà un anno che rimarrà nei libri di storia dell'artigianato italiano – ha dichiarato Dario Costantini, presidente CNA Nazionale. “Sarà l'anno in cui, dopo 41 anni, metteremo a terra le modifiche della legge quadro per l'artigianato. È l’anno in cui abbiamo visto riconoscere l'artigianalità e sarà l'anno in cui daremo gambe all'esperienza nuova di Artigiancassa. Ma il 2026 è un anno importante anche per il 90º anniversario di Mida che è in assoluto la più grande rappresentazione dell’artigianato italiano, il suo più grande palcoscenico”

“Lo stoicismo dell’artigianato è la sua forza: la capacità di resistere, adattarsi e rigenerarsi nel tempo. Il 2026 è un anno fortemente simbolico — i 90 anni di MIDA, i 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini e i 60 anni dall’Alluvione di Firenze del 1966 — ricorrenze che ci ricordano quanto il lavoro degli artigiani, e in particolare dei restauratori, sia stato ed è fondamentale per la tutela e la rinascita del nostro patrimonio”, il commento di Tommaso Grassi Nesi, vicepresidente nazionale di Confartigianato nazionale.