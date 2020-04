Meteo a Firenze, le previsioni per Pasqua: variabile (e Pasquetta bagnata)

Anche il tempo darà una mano a chi lotta contro il Coronavirus: prevista pioggia nel giorno classico delle gite fuori porta

La settimana appena iniziata, quella che ci porta alla Pasqua più anomala degli ultimi tempi, sarà estremamente soleggiata fino a sabato, con temperature oscillanti tra i 5-6 gradi della notte e 24-25 delle ore più calde.

Il giorno di Pasqua invece il tempo sarà variabile mentre per Pasquetta è prevista pioggia, un ulteriore elemento dissuasore per gli ostinati che volessero tentare una folle avventura fuori porta in tempo di Coronavirus. Anche martedì 14 dovrebbe piovere.

Insomma il meteo darà una mano a chi combatte contro questa tremenda emergenza sanitaria che sta condizionando pesantemente l'anno 2020, appena iniziato ma già abbondantemente nella storia.