Matteo Salvini "folgorato" dal taser fiorentino

Firenze prima città in cui è stato usato. Soddisfatto il ministro dell'Interno. Trombi, Verdi e Grassi: "Resta da capire la dinamica, ma l’inizio è pessimo. Cosa ne pensa il Sindaco?"

(DIRE) Firenze, 12 set. - "Primo utilizzo del taser anche a Firenze su un turco di 24 anni che, tutto nudo, si era messo ad aggredire i passanti. Molto bene, avanti cosi': il mio obiettivo e' pistola elettrica anche sui treni, in carcere per la Polizia penitenziaria e in dotazione alla polizia locale". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Piu' efficienza per i nostri agenti, piu' sicurezza per tutti", conclude.

"Questa notte a Firenze, per la prima volta in Italia si e' usato attivamente un taser contro una persona, che, a quanto apprendiamo, soffre di disturbi psichici e che e' finita all'ospedale. Resta da capire se a seguito della scossa inferta, per praticargli un tso o per altri motivi". Lo dicono i consiglieri comunali di Firenze riparte a sinistra, Giacomo Trombi e Donella Verdi, e il capogruppo Tommaso Grassi, che, rispetto all'utilizzo in modalita' 'dissuasiva' della pistola elettrica di Milano, come puntare lo strumento oppure il cosiddetto "warning ark", ovvero far ascoltare al malintenzionato il crepitio dell'arco voltaico", si soffermano sulla "prima volta" in cui sono stati sparati effettivamente dei dardi elettrici. I tre consiglieri di Palazzo Vecchio esprimono, quindi, "grande preoccupazione per l'impiego di questo strumento, tanto piu' se impiegati nei confronti di persone che andrebbero aiutate, con ben altri metodi, come sembrerebbe essere il caso del giovane in questione". Sul fronte operativo, inoltre, Grassi, Trombi e Verdi sono "decisamente contrari" all'estensione del taser anche alle Polizie locali, come vorrebbe fare, invece il ministro dell'Interno Matteo Salvini. La chiusa e' rivolta al sindaco Dario Nardella: "Cosa ne pensa di questa vicenda? È felice come Salvini? E cosa ne pensa della proposta di dotare anche la polizia municipale di taser?". (Dig/ Dire)