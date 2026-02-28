Marzo Donna 2026

Domenica 8 marzo, Giornata internazionale della Donna, i musei e i luoghi della cultura statali saranno a ingresso gratuito per le donne.

L’Università di Firenze celebra la Giornata internazionale della donna con un ricco calendario di appuntamenti – incontri e seminari, mostre, letture e spettacoli – che si svolgeranno fino al 25 marzo su impulso delle varie realtà accademiche, come i dipartimenti, le biblioteche e il Sistema Museale di Ateneo.

Due i principali eventi in programma. Venerdì 6 marzo si terrà un reading nell’Aula Magna del Rettorato (ore 11 – piazza S. Marco, 4) a cura della Compagnia teatrale universitaria “Binario di Scambio”, dal titolo “Ribelli. Storie di donne straordinarie”. Lo spettacolo, che sarà introdotto dalla rettrice Alessandra Petrucci, è una sorta di viaggio nelle vite di donne – scienziate, artiste, scrittrici – che hanno avuto il coraggio di tracciare sentieri sconosciuti, iniziando a cambiare il mondo.

La loro voce, che ha sfidato silenzi e pregiudizi e si è trasformata in azione, sarà riecheggiata dall’attrice Stefania Stefanin, accompagnata all’arpa da Sofia Agosta, dell’Orchestra dell’Università. Il testo - che spazia da Ipazia a Ildegarda di Bingen, da Artemisia Gentileschi a Émilie du Châtelet fino a Virginia Woolf - è a cura di Antonia Liberto e Stefania Stefanin; l’evento è realizzato nell’ambito delle Attività di Spettacolo di Ateneo, guidate dalla delegata Teresa Megale.

Domenica 8 marzo il Sistema Museale di Ateneo riaprirà gratuitamente al pubblico, dopo la pausa invernale, il Giardino storico di Villa La Quiete (ore 10-17,30, via di Boldrone, 2), realizzato a inizio Settecento per volontà dell’Elettrice Palatina. L’iniziativa, a cui parteciperà la rettrice Petrucci, valorizza un luogo di storia al femminile, caro alle granduchesse e alle principesse di casa Medici, ma anche testimonianza di un’esperienza educativa all’avanguardia a cura della congregazione laica delle Montalve. Con l’occasione sarà annunciato il calendario di aperture gratuite del Giardino ogni sabato e domenica fino al 12 luglio, con la possibilità di visite guidate a pagamento su prenotazione.

L’Associazione Tumori Toscana in occasione della Festa della Donna propone un pomeriggio di moda e solidarietà a Palazzo Spiga (Piazza Vittorio Veneto 1 Firenze); edificio di grande fascino, con uno splendido affaccio sull’Arno.

Il pomeriggio prende il via alle 17.30 con la Sfilata Show. Volontarie e professioniste dell’Associazione saliranno sulla passerella indossando pezzi unici della Maison fondata da Giuliacarla Cecchi. Si proseguirà poi con un Aperitivo rinforzato allestito nelle suggestive sale del Palazzo. Un evento dove la moda diventa cura, sostegno e comunità per le donne malate di tumore e per tutti i pazienti oncologici. Il ricavato della Sfilata sarà, infatti, destinato alla realizzazione a Firenze del nuovo Centro di Riabilitazione Oncologica ATT, uno spazio dedicato ai malati e ai loro familiari, dove percorsi riabilitativi personalizzati, affiancheranno le terapie oncologiche per migliorare benessere e qualità di vita. Si tratta di un nuovo grande progetto che si affianca all’attività di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite che dal 1999 l’Associazione offre sul territorio di Firenze, Prato e Pistoia.

Anche quest’anno il Quartiere 4 promuove la rassegna Marzo Donna 2026, un calendario ricco di appuntamenti dedicati al tema dei diritti, del contrasto alla violenza di genere, della memoria, della cultura e della valorizzazione del ruolo delle donne nella vita sociale e civile del territorio. Si parte lunedì 2 marzo alle ore 17.30 presso la Sezione Soci Coop di Ponte a Greve con l’incontro “Oltre la violenza”, a cura di esperti e consulenti dello Sportello Vanessa, dedicato al tema della solitudine affettiva e delle relazioni tossiche.

Una settimana di appuntamenti per raccontare, valorizzare e sostenere le donne attraverso linguaggi diversi: dalla fotografia alla letteratura, dall’arte alla prevenzione, fino all’impegno sociale. In occasione della Giornata Internazionale della Donna (domenica 8 marzo), il Comune di Figline e Incisa Valdarno promuove un ricco calendario di iniziative che coinvolgeranno associazioni, scuole, biblioteche e realtà del territorio, con eventi tutti a ingresso gratuito. Il programma si apre venerdì 6 marzo, alle 21, al Circolo Fotografico Arno con “Donne fotografe”, una mostra speciale, organizzata dal Circolo Arno, che riunisce oltre 180 fotografe da tutto il mondo, offrendo uno sguardo plurale e potente sulla creatività femminile.

L’esposizione sarà poi visitabile ogni martedì e giovedì, dalle 15 alle 17, ed ogni venerdì dalle 21 alle 23.