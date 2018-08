Firenze: sabato nuove piogge in arrivo

Dalle 11:00 alle 20:00 di domani scatta l'allerta gialla per temporali forti su quasi tutta la Toscana. Bassi (Metrocittà): "Massima attenzione alla guida, soprattutto in presenza di sottopassi e percorrendo viabilità vicina ai corsi d'acqua minori"

FIRENZE- Scatterà domani, 25 agosto, dalle ore 11, l'allerta gialla per possibili temporali forti e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Su tutto il territorio metropolitano sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità accompagnate da colpi di vento e grandinate. Le uniche zone escluse sono quelle lungo la costa meridionale, dal Golfo di Follonica fino al confine laziale. L'allerta si concluderà alle 20 di domani.

"In occasione dei temporali - avverte Angelo Bassi, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile - ricordiamo di prestare la massima attenzione nello svolgere attività all'aperto e alla guida, soprattutto nel percorrere i sottopassi e la viabilità prossima ai corsi d'acqua minori".

Le previsioni indicano infatti pressione in calo sui mari Ligure e Tirreno settentrionale con perturbazione temporalesca in avvicinamento. Da domani, sabato 25 agosto, condizioni di instabilità con temporali sparsi, localmente di forte intensità. Vediamo più nel dettaglio cosa è previsto.

PIOGGIA. Per sabato cumulati medi significativi sul nord-ovest e non significativi altrove. Massimi puntuali fino a elevati in concomitanza dei temporali più persistenti, più probabili su Lunigiana, provincia di Massa-Carrara e Appennino della provincia di Lucca. Altrove, massimi puntuali generalmente non elevati. Nei temporali intensità orarie fino a molto forti.

TEMPORALI. Oggi, venerdì, possibili isolati brevi temporali nell'interno (più probabilmente tra le province di Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto). Occasionali colpi di vento e grandinate. Domani, sabato, tra la notte e la mattina possibili temporali sparsi sul nord-ovest e isolati sull'Arcipelago a nord dell'Elba e sulla costa centro-settentrionale. Nel pomeriggio possibili temporali sparsi sulle zone interne. Dalla tarda serata probabile peggioramento più diffuso a partire da nord-ovest con temporali in estensione nella notte tra sabato e domenica e nella mattina di domenica al resto della regione. Nei temporali possibili forti colpi di vento e grandinate.

VENTO e MAREGGIATE. Domani, sabato, dal tardo pomeriggio, forti raffiche di libeccio sull'Arcipelago a nord dell'Elba e sulla costa centro-settentrionale. Dal tardo pomeriggio mare agitato con onda di libeccio sull'Arcipelago a nord dell'Elba e sulla costa centro-settentrionale.