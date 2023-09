Ma quale scadenza? Un gioco contro lo spreco alimentare

Il tema dello spreco alimentare è al centro della politica europea del Green Deal, che punta a fare dell’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, uno dei suoi pilastri è l’economia circolare che si basa sul riuso e riciclo dei prodotti, sulla riduzione sensibile dei rifiuti e il contrasto ogni forma di spreco.

Il 29 settembre è la Giornata internazionale della Consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari e in questa data simbolica parte il progetto “Ma quale scadenza?” a cura della associazione SenzaSpreco che, con il sostegno di EUROPE DIRECT Firenze, ha organizzato un tour presso i mercati rionali della città con un gioco sul tema delle date di scadenza per ridurre lo spreco alimentare. Saper leggere le etichette è importante per fare scelte consapevoli. Per esempio la differenza tra “data di scadenza” e “termine minimo di conservazione” non sempre è chiara, solo poche persone la conoscono e agiscono di conseguenza.

Conoscere le etichette significa innanzitutto scoprire che spesso in frigo o in dispensa abbiamo più cibo di quello che si pensa. Troppo spesso alimenti ancora perfettamente commestibili vengono buttati a causa di una scorretta interpretazione o di una singola parola chiave: “preferibilmente”, andando ad alimentare un fenomeno che si stima riguardi circa ⅓ della produzione alimentare con gravi impatti ambientali, sociali ed economici. A volte per sprecare meno basta una semplice informazione in più.

“Ma quale scadenza?” è, dunque, un gioco sulla lettura delle etichette, fatto in in contesto come quello del mercato dove parlare di spreco alimentare dovrebbe trovare l’attenzione e la sensibilità delle persone, sia di chi vende che di chi compra. Si parte quindi il 29 settembre e sono previsti incontri in vari mercati rionali, per tutto il mese di ottobre, questi gli appuntamenti: