Luminarie natalizie, iniziati i lavori di montaggio sui viali

Fino al 7 dicembre operazioni in corso e restringimenti di carreggiata

Sono iniziati i lavori di montaggio delle luminarie natalizie. Fino al 7 dicembre sono in programma le operazioni sui viali Gramsci, Lavagnini, Matteotti, in piazza Donatello e in piazza della Libertà con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in orario 9-16 e 21-7.

Sempre fino al 7 in corso il montaggio in viale Giannotti (dalle 9 alle 16.45 e in orario notturno) con restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e revoca della corsia preferenziale da piazza Bartali a via Uguccione della Faggiola. E anche a seguire in via del Madonnone (intersezione via Quintino Sella), via Carlo del Prete (intersezione via di Cacionne), via Salvi Cristiani (intersezione via Ferdinando Martini), piazza della Costituzione, piazza Alberti, piazza dell’Isolotto, piazza Tommaso, via Bolognese (area centrale all’intersezione con via Bolognese Nuova), piazzetta Bongo (intersezione via Rocca Tedalda), via D’Annunzio (intersezione via della Rondinella) e piazza Ferrucci nello stesso orario scatteranno restringimenti di carreggiata e divieti di sosta.

Da domani sarà la volta di via Pistoiese con divieti di sosta da via Baracca a via San Biagio a Petriolo fino a domenica 8 dicembre. Da mercoledì 4 dicembre il montaggio interesserà piazza della Repubblica (dal numero civico 3R 46R al centro della piazza) e lungarno Archibusieri (sotto il portico); a seguire piazza di Santa Maria Novella (dal numero 1 fronte del numero civico 34R). Fino all’8 previsti restringimenti di carreggiata. Ulteriori interventi anche in piazza delle Cure e via del Gignoro: dal 4 all’8 dicembre previsti rispettivamente un restringimento sul marciapiede tra i numeri civici 25R e 8 e un divieto di sosta e chiusura al transito pedonale sull’aiuola spartitraffico lato opposto tra i numeri civici 26 e 26/B.