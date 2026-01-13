Le collezioni di Pitti Bimbo

La 102ª edizione di Pitti Immagine Bimbo è in programma a Firenze il 21 e 22 gennaio 2026. A questa edizione protagonista anche MilK Magazine, che con la sua prospettiva inconfondibile sul kidswear proporrà una mostra fotografica dedicata ai trend Spring-Summer 2026, visti attraverso le immagini di Oliver Fritz (MilK Kid’s Collections no. 34 SS26, in edicola dal 15 gennaio).

In questa occasione, il marchio Naturino, brand storico di calzature per bambini presenterà in anteprima la nuova collezione Fall/Winter 2026, confermando il proprio impegno nella ricerca di soluzioni che uniscono stile, innovazione e rispetto della naturale crescita del piede.

Elemento chiave della collezione è il rafforzamento della linea BAREFOOT, sempre più strategica per Naturino e in forte espansione a livello internazionale. I modelli barefoot sono progettati per offrire un’esperienza di camminata il più possibile naturale, grazie all'estrema flessibilità, leggerezza e alla caratteristica “forma a piede”, che segue l’anatomia del bambino lasciando libertà di movimento.

Accanto a questa proposta, il brand continua a sviluppare il mondo ACTIVE, dedicato a una fascia più ampia che va oltre il primo passo e raggiunge il segmento “teen”, dove sneaker e modelli outdoor si distinguono per connotazioni fashion, funzionalità e comfort. Tra i protagonisti, la sneaker Wave, già presente in collezione, che combina materiali resistenti, design dinamico e dettagli sportivi, pensata per accompagnare i bambini nelle attività quotidiane. A questa si affianca il nuovo modello Flyner, che esplora un’estetica ancora più outdoor, puntando su costruzioni leggere e performanti.

Con la collezione Fall/Winter 2026, Naturino rafforza la propria visione: progettare calzature che accompagnano il naturale sviluppo del piede, rispondendo alle esigenze di un mercato globale sempre più sensibile a benessere, qualità e stile.