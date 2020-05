Joe Satriani al Verdi: concerto posticipato al 26 maggio 2021

Era in programma il 12 maggio prossimo

In seguito alle disposizioni ministeriali, Vivo Concerti riprogramma il THE SHAPESHIFTING TOUR 2020 di JOE SATRIANI per la primavera del 2021. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.



Gli spettacoli di JOE SATRIANI, una delle figure più prestigiose nella storia della musica rock, sono previsti nuovamente per venerdì 21 maggio 2021 al Teatro Augusteo di Napoli, sabato 22 maggio 2021 al Teatro Politeama Greco di Lecce, domenica 23 maggio 2021 all’Auditorium Conciliazione di Roma, lunedì 24 maggio 2021 al Teatro Europauditorium di Bologna, martedì 25 maggio 2021 al Teatro dal Verme di Milano e mercoledì 26 maggio 2021 al Teatro Verdi di Firenze.



Gli appuntamenti italiani saranno un’occasione incredibile per tutti i fan del genere e per scoprire ancora una volta la potenza e la forza di una delle migliori chitarre della storia del rock.



