Italia-Armenia: Chiesa in campo, Castrovilli forse

ph courtesy Violachannel

A Palermo gli azzurri concludono la marcia dei record verso l'Europeo 2020 e i due viola sono tra i più attesi. Mancini: "Farò 5-6 cambi, Federico giocherà sicuramente e mi aspetto una grande prova"

Palermo aspetta Italia-Armenia, in programma alle 20,45 di questo lunedì novembrino. Chiesa aspetta il riscatto, dopo le ultime partite così così in maglia viola e la panchina senza giocare neanche un minuto in Bosnia.

Il talento gigliato sarà sicuramente in campo sin dall'inizio nell'ultima partita delle trionfali qualificazioni azzurre (nove vittorie in nove partite, sono dieci i successi consecutivi di Mancini) agli Europei del 2020. "Faremo probabilmente cinque-sei cambi - ha detto il ct Roberto Mancini presentando Italia-Armenia - Chiesa giocherà, Federico è uno di quelli sicuri, da lui mi aspetto una grande prova".

Pare probabile che possa giocare dal primo minuto anche Gaetano Castrovilli, che a Sarajevo ha debuttato in azzurro giocando qualche minuto nel finale. Mancini ha grande fiducia nel centrocampista viola e probabilmente anche tanta curiosità di vederlo in campo fin dall'inizio.

Vedremo se in questo lunedì siciliano maturerà la prima maglia da titolare per il ragazzo di Minervino Murge.