Intervento del Soccorso alpino a Monte Morello

L'escursionista ricoverato per un malore durante una passeggiata con la moglie

Il Soccorso Alpino Toscano è stato allertato dal 118 oggi, domenica 31 maggio, intorno alle ore 13.30 per un escursionista colpito da un malore in zona Monte Morello (Sesto Fiorentino). Una squadra di tecnici della Stazione Monte Falterona è prontamente partita per raggiungere l'uomo (58 anni) che era partito la mattina per un'escursione sul Monte Morello e si trovava circa ad un'ora dal Rifugio Gualdo, in direzione nord. Dopo aver accusato dei forti dolori al torace, l'uomo ha richiesto soccorso. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso 3 da Massa che, con il tecnico d’elisoccorso del Soccorso Alpino e l'equipe medica ha stabilizzato il paziente e lo ha poi recuperato tramite verricello e trasportato all'ospedale Careggi di Firenze

L'intervento si è concluso alle 14.30 circa con il ricovero del paziente G.E, 1961 nato a Empoli, residente a Firenze, accompagnato dalla moglie.