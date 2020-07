Incidente sull'A1: code di 7 km nel tratto fiorentino

Problemi anche sulla Fi-Pi-Li: traffico rallentato per lavori

In questo momento, quando sono passate da poco le 16,30 di venerdì 10 luglio 2020, sull'Autostrada del Sole Firenze-Roma ci sono code per 7 km a causa di un incidente avvenuto tra lo Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) e A1 Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) in direzione Roma.

Problemi anche sulla Fi-Pi-Li (per Livorno): il traffico è rallentato causa lavori tra lo Svincolo Montelupo Fiorentino (Km 19,6) e S01 Svincolo Ginestra Fiorentina (Km 15,2) in direzione Firenze.