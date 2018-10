Incidente sul Viadotto, traffico fermo per scontro tra auto e moto all'Indiano

Intervento della Polizia Municipale e corsia chiusa per un'ora

L’incidente è avvenuto alle 8 e una corsia verso è stata chiusa verso per un’ora per i soccorsi e i rilievi con problemi di viabilità

Questa mattina la Polizia Municipale è intervenuta sul Viadotto dell’Indiano per un incidente che ha causato forti disagi alla viabilità della zona. È successo poco prima delle 8: secondo la ricostruzione della Polizia Municipale un’auto condotta da una 30enne e uno scooter con in sella un 24enne erano in transito sul viadotto diretti verso l'aeroporto quando, poco prima dell’uscita per via Pistoiese uno dei due mezzi si è spostato in modo irregolare causando l’impatto. Lo scooterista è caduto a terra riportando ferite lievi. Immediati i soccorsi e l'invio della pattuglia dell'Infortunistica Stradale. Una delle corsie verso l'aeroporto è rimasta chiusa per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi fino alle 9 circa. Dopo la riapertura la circolazione è tornata alla normalità.