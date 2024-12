Incidente domestico, muore a 77 anni Paolo Vitelli

Morto improvvisamente a 77 anni Paolo Vitelli, fondatore di Azimut Benetti, per un incidente domestico.

Vitelli si trovava nella sua casa di Ayas (vicino ad Aosta), quando manovrando una serranda sarebbe scivolato sbattendo violentemente la testa sul cemento.Azimut Benetti opera nella cantieristica navale e produce in 6 cantieri – Avigliana in Piemonte, Savona in Liguria, Viareggio e Livorno in Toscana, Fano nelle Marche e Itajai in Brasile – imbarcazioni a motore dai 9 ai 110 metri con i marchi Azimut e Benetti.