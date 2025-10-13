Impruneta, il Fierone martedì 14 ottobre: bestiame protagonista

IMPRUNETA (FIRENZE) - La Fiera dell'Impruneta, inaugurata sabato scorso, vivrà martedì 14 ottobre uno dei momenti più attesi e iconici, il Fierone. Dalle ore 8 alle 17 presso il Piattello Green (Via V. Veneto 39) ci saranno la Fiera del bestiame, ilpranzo tradizionale (senza prenotazione) e lo spettacolo della transumanza. Servizio navetta per persone con difficoltà motorie da P.zza Attilio Bandinelli.

È stata inaugurata sabato 11 presso il Museo Festa dell'Uva di Impruneta, la mostra "Collettiva di San Luca", a cura dell'Associazione Art Art di Impruneta.

L'esposizione si inserisce nel programma ufficiale della '''Fiera di San Luca 2025, iniziata proprio sabato scorso, e presenta una selezione di opere curata da Sonia Salsi, responsabile della scelta dei lavori e dell'allestimento.

La collettiva riunisce dodici artisti del territorio, che espongono opere realizzate con tecniche miste: M. Grazia Bartali, Mauro Baroncini, Antonio Bernardini, Marina Corbinelli, Mariella De Fazio, Giovanni Fortini, Paolo Luzzi, Mario Moretti, Riccardo Neri, Roberto Parlanti, Pasquale Torrini e Giovanni Vinciani.Nel suo intervento, la curatrice Sonia Salsi ha sottolineato:"L'attività di Art Art si ispira allo spirito della tradizione, e la mostra dedicata a San Luca ne è un'ulteriore testimonianza.

Tra gli artisti esiste un legame autentico, una sensazione di amicizia che non è scontata. La presenza dei rappresentanti dell'Associazione Mazzon di Bagno a Ripoli conferma l'apertura e la collaborazione che caratterizzano la nostra associazione."All'inaugurazione sono intervenuti Riccardo Neri, presidente dell'Associazione Art Art, il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini e Andrea Tucci, presidente dell'Associazione Fiera di San Luca.Lazzerini e Tucci hanno dichiarato:"Nel contesto della Fiera di San Luca vogliamo ringraziare gli artisti che si mettono in gioco con la propria espressività: esporre significa offrirsi al giudizio del pubblico, e questo merita un plauso.

L'associazione Art Art è una realtà viva, presente tutto l'anno e partecipe di tutte le iniziative culturali che animano il nostro territorio."La mostra sarà visitabile fino al 16 ottobre con orario 10:00-12:00 e 16:00-19:00, e successivamente dal 23 al 26 ottobre solo nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00.L'esposizione è realizzata con il patrocinio del Comune di Impruneta e dell'Ente Festa dell'Uva, con il sostegno del Banco Fiorentino.