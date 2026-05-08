Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'IUE

Firenze, 8 maggio 2026 – In occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’Istituto Universitario Europeo, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato Palazzo Buontalenti, sede dell’IUE Florence School of Transnational Governance, dove l’Istituto forma i futuri leader europei e globali.

La visita rappresenta un momento particolarmente significativo per l’IUE, che nel 2026 celebra mezzo secolo di attività accademica e ricerca al servizio dell’integrazione europea. Ora, più che mai, l’Europa ha bisogno di un luogo in cui riflettere sulle domande più cruciali del nostro tempo. Si tratta della seconda visita del Presidente Mattarella.

La Presidente dell’Istituto Universitario Europeo, Patrizia Nanz, ha dichiarato: “Siamo onorati di accogliere il Presidente Mattarella all’Istituto Universitario Europeo in occasione del nostro cinquantesimo anniversario. La sua visita testimonia il legame profondo tra l’Italia e l’IUE e rappresenta un importante riconoscimento del ruolo dell’Istituto nella formazione delle future generazioni europee. Siamo profondamente grati all’Italia per il sostegno costante che offre all’IUE sin dalla sua fondazione.”

Il Presidente della Repubblica ha avuto modo di conoscere gli spazi di Palazzo Buontalenti, bene patrimonio dello Stato consegnato dall’Agenzia del Demanio all’Istituto, restituendo alla collettività un luogo di straordinario valore storico e identitario della città di Firenze e della cultura europea. L’Agenzia del Demanio è stazione appaltante per ulteriori interventi di valorizzazione e riqualificazione, a conferma della vocazione del Palazzo alla conoscenza, alla formazione e all’ospitalità studentesca. Grazie soprattutto al supporto della Fondazione CR Firenze, l’Istituto rafforza il legame con il territorio, coinvolgendo la cittadinanza e, in particolare, le scuole.

In occasione dell’anniversario, l’IUE ha inoltre inaugurato nuovi spazi espositivi all’interno di Palazzo Buontalenti. La mostra OPEN segna infatti l’apertura al pubblico di una nuova ala dell’ex Casino Mediceo. L’esposizione, che parte oggi fino al 12 ottobre, mette in dialogo le opere di sei artisti contemporanei attorno al rapporto tra arte e scienza.

Il programma delle celebrazioni per i 50 anni dell’EUI

Le celebrazioni per i 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo si svolgono dal 7 al 9 maggio con un programma di eventi aperti alla comunità accademica, alle istituzioni e al pubblico. Dopo la cerimonia inaugurale al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e il vertice sul futuro delle università europee alla Badia Fiesolana, il calendario prosegue con il festival della ricerca EUIdeas dedicato al tema del potere della conoscenza e si conclude il 9 maggio, Festa dell’Europa, con l’Open Day degli Archivi Storici dell’Unione europea a Villa Salviati.